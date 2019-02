Hoch die Tassen!

Passend zu Etikett der Sylter Künstlerin Sonni Hönscheid wurde der neunte Kampener Künstlerwein gewählt

14. Februar 2019, 17:21 Uhr

Am vergangenen Mittwoch war es wieder soweit: Zeit die Gläser zu leeren und ordentlich anzustoßen – der neunte Kampener Künstlerwein wurde gewählt.

Gegen 15 Uhr fand sich die diesjährige Jury, bestehend aus Tourismusdirektorin Birgit Friese und ihrer Kollegin Dinah Boysen sowie allerlei Vertretern der Sylter und vor allem Kampener Gastronomie im Henrys zusammen, um gemeinsam die fünf zur Auswahl stehenden Weine zu verkosten.

Trinkfest musste aber niemand sein, denn ganz im Stil einer guten Weinprobe gab es pro Tisch einen Degustinationsbehälter und natürlich Wasser und Weißbrot zum Neutralisieren des Geschmacks.

Die Wahl des Etiketts hatte Birgit Friese bereits im Vorfeld getroffen. Nachdem in den vergangenen JahrenKünstler wie Thomas Landt, Otto Eglau und Siegward Sprotte vertreten waren , ist das Etikett in diesem Jahr von einer Künstlerin. Zufrieden stellte sie das Gemälde „Stolz und Hoffnung“ der Sylter Künstlerin und mehrfachen Weltmeisterin im Stand Up Paddeling Sonja „Sonni“ Hönscheid vor.

Sonni Hönscheid wurde 1981 als Tochter des Windsurfers Jürgen Hönscheid geboren. Aufgewachsen ist sie gemeinsam mit ihren Schwestern auf Sylt und Fuerteventura. Dort lernte sie von klein auf surfen. Neben ihrer erfolgreichen Karriere als Wellenreiterin entdeckte sie während ihrer Zeit in Maui auch ihre Leidenschaft fürs malen wieder; das sei für sie wie für andere Tagebuchschreiben. Höhnscheids Bilder sind bunt und aufgeregt, sie zeigen ihre täglichen Eindrücke der Natur.

Das von Birgit Friese ausgewählte Kunstwerk „Stolz und Hoffnung“ verdeutlicht die Liebe zu ihrer Heimatinsel Sylt. Im Lichtkegel des langen Christians ist der Umriss der Insel zu erkennen, da „Im Licht des Leuchtturms die ganze Insel erstrahlt“ so Birgit Friese. Als Sonne fungiert in dem abstrakten Kunstwerk eine Abwandlung der Kampener Silberdistel.

Bereits seit zwölf Jahren existiert das Projekt „Kampener Künstlerwein“ und mittlerweile gilt dieser bei vielen Wein- oder Syltliebhabern als Sammlerstück.

Entstanden ist die Idee durch den Workshop „Kampen 2020“, bei dem gefragt wurde, wie man die Erinnerung an Kampener Künstler erhalten könne.

Begonnen wurde die Blindverkostung mit der letzten Edition des Kampener Künstlerweins. Dieser diente als Pegelwein für die fünf darauf folgenden Rotweine, die von der gut gelaunten Jury gustiert wurden. Auf einer Skala von 1-20 sollten die Weine dann im Vergleich zur Vorjahresauswahl bewertet werden.

In der diesjährigen Auswahl der Weine waren insgesamt drei Winzer vertreten. Alle fünf stammten entweder aus Österreich oder aus Deutschland.

Zum Siegerwein gewählt wurde schließlich ein Cuvée aus Syrah, Zweigelt und Merlot vom Weingut Leo Hillinger aus dem Burgenland.

Zu Ostern soll dieser dann offiziell in der Kampener Gastronomie und im Kamp Hüs erhältlich sein – natürlich nur so lange der Vorrat reicht. Denn wie immer werden nur 1000 Flaschen des beliebten Sammlerstücks produziert.