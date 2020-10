Löcher in Sylter Baudenkmal : Historischem Haus droht der Verfall

Nachbarn wollen beobachtet haben, dass das Reinefarth-Haus von Handwerkern mutwillig beschädigt wurde.

von Ralf Henningsen

26. Oktober 2020, 18:10 Uhr

Westerland | „Dieser Anblick tut weh“, sagt Lars Godt (56), wenn er auf das Haus seiner Großeltern schaut. Durch die Fenster scheinen noch die Gardinen, doch im Reetdach klafft eine große Lücke, an zwei Seiten hat das Mauerwerk große Löcher. Es ist nicht etwa der natürliche Zerfall, der am Haus Stadumstraße 43 in Westerland nagt.

Nachbarn wollen beobachtet haben, dass es von Handwerkern einer örtlichen Baufirma mutwillig beschädigt wurde. Godt vermutet: „Das Haus soll möglichst schnell verfallen, damit hier neue Ferienwohnungen gebaut werden können.“

Alarmiert sind auch das Kieler Landesamt für Denkmalpflege und die untere Denkmalschutzbehörde beim Kreis Nordfriesland. Das Reetdachhaus in der Stadumstraße stehe unter Denkmalschutz, erklärte Bastian Müller vom Landesamt-Fachreferat Inventarisation. Es handele sich um ein uthlandfriesisches Haus, dessen Mauerwerk auf das Jahr 1737 zurückgeht.

Außergewöhnlich ist aber auch die jüngere Geschichte des Friesenhauses: Hier wohnte der frühere Westerländer Bürgermeister Heinz Reinefarth bis zu seinem Tod im Jahr 1979. Historiker machen den ehemaligen SS-Gruppenführer für die Niederschlagung des Warschauer Aufstandes verantwortlich, die Tausende Menschen das Leben gekostet hat. Für seine Taten wurde Reinefarth nie belangt.

Bis vor etwa zwei Jahren war das Haus im Besitz der Nachfahren von Reinefarth. Seitdem sei es dreimal verkauft worden, erzählt man sich in der Nachbarschaft.

„Wir werden den Eigentümer in den nächsten Tagen schriftlich auf seine Erhaltungspflicht hinweisen und die Beseitigung der Schäden fordern“, erklärte Kreispressesprecher Hans-Martin Slopianka. Das Landesamt habe dem Kreis mitgeteilt, dass das Gebäude zweifelsohne ein Kulturdenkmal darstellt. Darauf sei der Eigentümer bereits im Mai 2020 hingewiesen worden.

Das Landesdenkmalschutzgesetz schreibt in Paragraph 16 vor, dass Eigentümer „Denkmale im Rahmen des Zumutbaren zu erhalten, sachgemäß zu behandeln und vor Gefährdung zu schützen“ haben. „Wer ein Denkmal vorsätzlich oder grob fahrlässig beschädigt, ist unabhängig von der Verhängung einer Geldbuße zum Ersatz des von ihm verursachten Schadens verpflichtet.“

Dass denkmalgeschützte Häuser absichtlich dem Verfall preisgegeben werden, ist aber keine Seltenheit in der Gemeinde Sylt und war auch Thema in der September-Sitzung des Bauausschusses. Wenn Eigentümer ihrer Verpflichtung zum Erhalt nicht nachkommen, droht der Verlust historischer Bausubstanz. Sobald die Standsicherheit eines Gebäudes nicht mehr gewährleistet ist und die Baubehörde der Beseitigung zustimmen muss, darf gemäß Baurecht neu gebaut werden – ohne Rücksicht auf die ursprüngliche Bebauung.

Die Eingriffsmöglichkeiten der Behörden seien begrenzt, da auch immer Eigentumsrechte betroffen sind, beschied die Verwaltung dem Bauausschuss. Zudem könnten Kostenbeteiligungen und Rechtsstreitigkeiten auf die Gemeinde zukommen.

Die Keitumerin Traute Meyer, die ehrenamtlich für das Landesdenkmalamt tätig ist, kennt das Reinefarth-Haus gut. Es sei eines von drei uthländischen Häusern aus dieser Zeit auf Sylt, die vom Verfall bedroht sind. Die anderen stehen im Westerländer Brönswai und Twesk Diker in Keitum. Der Denkmalschutz auf Sylt habe an Bedeutung verloren, bedauert Traute Meyer. „Das ist nicht gut.“