Historische Motive auf zehn Stromverteilerkästen

In unserer Serie stellen wir in loser Folge die Geschichten zu historischen Motiven auf zehn Stromverteilerkästen in Westerland vor

Westerland | Einfach nur grau sind die Stromverteilerkästen in Westerland schon lange nicht mehr. Seit mehr als einem Jahr schmücken verschiedene historische Motive zehn Kästen in Westerland. Auf wetterbeständigen Platten fixiert, sind darunter unter anderem eine historische Ansicht der Alten Post, des Hotels Stadt Hamburg oder ein Blick in die Friedrichstraße Ende des 19. Jahrhunderts aus dem Sylter Archiv abgebildet.

Ein kleiner Text klärt den Interessierten über die wichtigsten Details auf. Die Anregung dazu stammt von Eberhard Eberle, Vorsitzender des Verschönerungsausschusses im Fremdenverkehrsverein Westerland, der seine Idee gemeinsam mit Archivleiterin Elisabeth Westmore umsetzte. Ziel der Aktion ist es, die Innenstadt aufzuhübschen. Finanziert wurde das Projekt von der Energieversorung Sylt (EVS).Wir haben uns die 1,30 mal 0,90 Meter großen Bilder angeschaut und zeigen in einer Serie, wie die abgebildeten historischen Plätze heute aussehen.

Der erste Kasten führt uns in die Maybachstraße. Er steht gegenüber der Nord-Ostsee-Sparkasse und zeigt eine Postkarte des „Hotel zum Deutschen Kaiser“. Einst stand ein Bauernhaus, wo 1879/71 ein Gebäude errichtet wurde, das bald den Namen „Deutscher Kaiser“ erhielt. 1874 übernahm der Hotelier Hast den Betrieb und vergrößerte in der Folgezeit das Anwesen.

Das Hotel lag am Weg von Nordhedig nach Süderende, an der Maybachstraße, am östlichen Ende der Friedrichstraße. „Vor und nach dem Ersten Weltkrieg zählte es zu den führenden Häusern“, schreiben Manfred Wedemeyer und Harald Voigt in ihrem 1980 erschienenen Werk zum 125-jährigen Stadtjubiläum „Westerland – Bad und Stadt im Wandel der Zeit“. Bis 1914 war es so weit ausgebaut, dass es sowohl Hotel, Restaurant und drei sogenannte Logierhäuser mit 131 Zimmern und 200 Betten gab. 1967 wurde das Hotel abgerissen. Heute steht hier das Hanseatenhaus. Ein Hochhaus, in dem sich unter anderem Ferienwohnungen befinden.