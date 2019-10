Hirnzellenschwund & Redezeitverlust

Avatar_shz von shz.de

11. Oktober 2019, 15:23 Uhr

Renate Künast fordert, dass der Begriff „regionale Zutaten“ genauer definiert werden muss. Es sollte zum Beispiel „eine Höchstkilometerzahl gelten, die das Produkt zurückgelegt haben darf“. Henryk M. Broder findet das aber problematisch. In der Welt schreibt er, dass eher entscheidend ist, ob der „Leberkäs aus Bayern mit einen Tesla oder mit einem Dieselauto“ zum Endverbraucher gekarrt wurde.

Wer sich zum Beispiel bei unserem Fischpapst in List eine Ladung Scampi mit Knoblauchsoße reinzieht und dabei denkt, alles Öko und so, das Produkt kommt sicher aus der Region, voll korrekt (der Hafen mit dem pittoresken Fischerboot liegt ja gleich nebenan), der irrt natürlich gewaltig. Nein, die leckeren Köstlichkeiten sprechen besser thailändisch als friesisch und haben einen Klima-Fußabdruck wie Godzilla. Da sollte dann Gretas militärischer Arm, die krawalligen Straßen-Kreuzungsblockierer der „Extincion Rebellion“ mal auf Sylt aufmarschieren und tüchtig schlechte Laune verbreiten.

Gut, die CO2-Wende werden sie damit nicht schaffen, aber für eine freundliche Erwähnung in der Tagesschau wird‘s gerade noch reichen.



Der Satiriker Hans Zippert behauptet, dass während des Oktoberfestes in München 9,8 Billiarden Gehirnzellen verloren gingen. Nun werden solche Fakten von der Bevölkerung oft nicht ernst genommen, wenn sie von einem Satiriker veröffentlicht wurden. Das ist dann für uns Satiriker ein klarer Beweis, dass die Aussage zutrifft.

Ich vermute jetzt mal, dass auf Sylt über die Saison ähnliches passiert: Am Abend Alkoholkonsum in unziemlichen Mengen und über Tag läßt man sich die grelle Sonne auf den Kopf scheinen. Da verbrutzelt so viel Hirn - das hätte für mehrere Nobelpreisträger gereicht.

Gerne bestätigen unsere Bäderpolizisten meine These, wenn sie Nacht für Nacht AutofahrerInnen kontrollieren, die ihrer Muttersprache verlustig gingen, nur weil sie mal wieder „...Herr Wachtmeister - ehrlich - mehr als ein, zwei kleine Bier waren das nicht...“ im Kreise guter Freunde den Abend verplaudert haben.

Frage: Könnte Botox Gehirnzellen ersetzen? Es wird ja ständig versucht. Wie sind die Ergebnisse...?



Es wird erwogen, dass die Sylter Gemeindevertreter nur noch maximal drei Minuten zu einem Tagesordnungspunkt sprechen sollen. Das berichtet die Sylter Rundschau unter dem tollen Titel „Erst denken, dann reden“. Einige Kommunalpolitiker haben nun Sorge, dass die Redezeitbegrenzung die politische Willensbildung erschweren könnte. Andere sind froh, dass einschlägige Vielredner endlich mal ausgebremst werden.

Ich wüsste nicht, was ich davon halten sollte, wäre ich Gemeindevertreter. Drei Minuten - das sind immerhin drei DIN-A4-Seiten. Da passen die Zehn Gebote drauf, auch die Amerikanische Verfassung ist nicht viel länger. Und dieser Text hier - von mir vorgelesen - auch mit Räuspern und Hüsteln - würde leicht in drei Minuten reinpassen - mit Applaus!

Vielleicht sollten unsere Politiker, wenn sie denn dran sind, nur über Dinge reden, von denen sie Ahnung haben. Dann könnten alle nach der Gemeinderatssitzung noch bei Tageslicht nach Hause gehen.