Avatar_shz von Wiebke Stitz

24. Juli 2020, 19:16 Uhr

Während wir alle noch in der Coronakrise zu Hause mehr oder weniger festsaßen, kam der Komet NEOWISE einfach vorbei. Ende März wurde er überraschend entdeckt. Die

Wissenschaftler erspähten ihn durch das wohl neue Teleskop ‚Wise‘, denn sie benannten

den Kometen danach NEOWISE. Eigentlich ist das eine Abkürzung für „Near-Earth Object

Wide-field Infrared Survey Explorer“, aber viel schöner kommt ‚NEOWISE‘ als der Neokluge oder Neuweise bei uns vorbei. Mit bloßem Auge zu erkennen, erscheint er über uns als ein himmlischer Botschafter. Offen bleibt nur, was er uns sagen will und welch neue Weisheit er uns vermitteln möchte?

Vielleicht als erstes, dass es sich lohnt , wach zu bleiben und Ausschau nach Orientierung zu halten. Leider gehöre ich nicht zu denen, die NEOWISE gesehen haben. Entweder

versperrten Wolken die Sicht oder ich war zur richtigen Zeit am falschen Ort. Aber ich habe

Bilder gesehen, zum Beispiel das Foto, wo der Komet direkt über St. Severin wie der Stern

über dem Stall von Bethlehem in der Heiligen Nacht steht.

Der Stern von Bethlehem bringt mich darauf, dass wir in dieser Woche zum ersten Mal

wieder eine ganze Kinderschar rundum das Pastorat in Keitum zu Gast hatten. Unter der

Überschrift „Urlaub ohne Koffer“ gestalten MitarbeiterInnen vom Diakonischen Werk für

Sylter Kinder Ferienwochen und eine davon bei uns in Keitum. Von außen betrachtet schien es wie eine der vielen Kinderbibelwochen in den Jahren zuvor, aber irgendetwas war anders.

Ich hatte das Gefühl, auch für die Kinder war es etwas Besonderes , überhaupt zusammen sein zu können. Oft saßen sie einfach so da und redeten miteinander. Das Mitarbeiterteam vom Diakonischen Werk hat eine feine Arbeit geleistet. Ich kann nur ahnen, wie viel Aufwand damit verbunden war, nicht nur gute Ideen zu entwickeln, sondern auch ein genau

durchdachtes Hygieneschutzkonzept. Aber alle Mühe hat sich gelohnt. „Es ist einfach gut, zusammen zu sein.“ Was vor Corona noch selbstverständlich schien, wird jetzt zu etwas Besonderem. Aber ‚selbstverständlich‘ war gestern. Heute geht es darum, herauszufinden, was uns so wichtig ist, dass wir den Aufwand nicht scheuen , der mit allen Hürden und Hindernisse auf dem Weg dorthin verbunden ist.

„Binde deinen Karren an einen Stern“ war der Wahlspruch von Leonardo da Vinci. NEOWISE bietet sich dafür an. In allen gegenwärtigen Einschränkungen erinnert der Komet daran, dass es auch eine Chance ist herauszufinden, was für uns wirklich Sinn macht, weil es uns weiterbringt und unser Leben durch echte Erfahrung reicher macht.