Frauenberatung auf Sylt : Hilfe für Frauen in Konfliktsituationen

Am Montag, 11. März, werden Frauen in der Alten Post kostenlos und anonym beraten.

von shz.de

05. März 2019, 08:54 Uhr

Sylt | „Frauenberatung und Notruf Nordfriesland“ ist eine Frauenfachberatungsstelle für Frauen in Konfliktsituationen, Krisen und bei häuslicher und sexueller Gewalt mit Standorten in Niebüll und Husum. Als einzige im Kreis Nordfriesland anerkannte Beratungsstelle bei häuslicher Gewalt werden die Betroffenen und deren Familien sowie beteiligte Fachkräfte untersützt.

Auf Sylt berät Susanne Raap anonym und kostenlos. Die Sprechstunde vor Ort findet am Montag, 11. März, von 10 Uhr bis 14 Uhr in der Alten Post, Stephanstr. 6a in Westerland in den Räumlichkeiten der CDU - Fraktion im ersten Stock statt. Um eine vorherige Terminvereinbarung unter Telefon 04661 – 942688 oder per Mail an niebuell@frauennotruf-nf.de wird gebeten. Weitere Informationen gibt es unter www.gleichstellung-sylt.de