Highschool, Hiking, Hornissen und Horse Wagons

Die Sylter Schüler berichten von ihrem Aufenthalt in den USA: Diesmal von ihrer Ankunft in Salisbury in North Carolina

24. September 2019, 18:07 Uhr

16 Schüler und Schülerinnen des Schulzentrums Sylt sind zu einem zweiwöchigen Austausch in die USA aufgebrochen. In der Sylter Rundschau berichten die Schüler von ihren Erlebnissen.

Nach neun Stunden Zugfahrt von Washington, D.C. immer gen Süden wurden wir sehr herzlich von unseren amerikanischen Gastfamilien mit selbstgefertigten Willkommensplakaten und Welcome-Rufen empfangen.

Wir waren vor dem Aussteigen so aufgeregt, dass fast noch ein Koffer im Zug vergessen wurde, aber man schloss sich am Bahnsteig sofort in die Arme - endlich waren wir angekommen in Salisbury, North Carolina.

Am nächsten Morgen trafen sich alle Teilnehmer des Austauschs bei einem Wildtiergehege mit verschiedenen Tieren, darunter Giraffen, Zebras, Wasserbüffel, Bisons und Strauße. Einer der amerikanischen Schüler fuhr uns mit einem Pferdegespann und einem Anhänger durch das Gelände, auf dem wir alle Tiere aus unmittelbarer Nähe füttern durften.

Bei mehr als 30 Grad wurden wir anschließend am Lake Norman in Mooresville von einer der Gastfamilien zum Schwimmen und Bootfahren eingeladen - was für ein toller Tag!

In für uns doch ungewohnte Höhen ging es am nächsten Tag zum Hiking, inklusive toller Aussichten, Klettern auf Felsvorsprüngen und unerwarteten Begegnungen mit Giftschlangen.

Aber besonders gespannt waren wir auf das, was man aus Filmen kennt: Den Alltag an einer Highschool. Jeder hier ist sehr freundlich zu jedem und wir besuchten mit unserem jeweiligem Host den Unterricht, der anders abläuft als auf Sylt.

Die Schüler haben insgesamt nur sieben Fächer, die sie sich zum Teil selbst wählen können, darunter auch Psychologie oder Europäische Geschichte. Dazu kommt ein großes Sportangebot.

Die Lehrer haben ihre festen Klassenräume, die Schüler wechseln von Raum zu Raum. Häufig nutzen die Schüler ihre Handys während des Unterrichts, allerdings nicht nur für schulische Zwecke, was jedoch die Lehrer nicht zu stören scheint. In der Schulcafeteria gab es zum Lunch Pizza und Pommes.