„Hier riecht es immer nach Popcorn“

Der InselCircus öffnet wieder seine Türen und bietet wie immer ein buntes Programm / „MignonCantine“ lädt ab heute zum Schlemmen ein

Wenningstedt | Das Eine oder Andere hat sich in den letzten drei Jahren verändert, doch eines ist gleich geblieben: Das Strahlen in den Augen von Hannah Kliewer, sobald sie über ihren InselCircus spricht.

Die 30-Jährige hat den InselCircus Mignon im Jahr 2017 nach dem Tod ihres Vaters, Zirkusdirektor Martin Kliewer, übernommen. „Wenn man es selbst nicht weiterlebt – wer dann?“, fragt sie mit ihrer Reibeisenstimme, die man von einer so zierlichen Person, wie Hannah es ist, gar nicht erwartet. Es ist eines von vielen Dingen, die Hamburgerin so authentisch wirken lassen.

„Man ist da einfach reingeboren worden“, meint sie schlicht. Gerade die Arbeit mit Kindern habe einfach schon immer dazugehört und sei ihre persönliche Herzensangelegenheit: „Kinder sind hier jederzeit willkommen.“

Schon seit 22 Jahren ist Hannah Kliewer Teil des Zirkus – und der Zirkus Teil von ihr. „Das merke ich auch, wenn ich meine Ansprache halte und plötzlich Witze von meinem Vater nutze. Das ist einfach in mir drin“, erzählt sie.

In all den Jahren hat sie die Veränderungen des Zirkus und den seiner Gäste mitgemacht. „Ich glaube, dass sich die Generationen verändern“, so Hannah. „Unglaublich spannend“ findet sie es, diese Veränderungen zu beobachten.

Gerade an diesem Morgen habe sie mit den „Flöhen“, der jüngsten „Mitmach“-Gruppe dagesessen, als eines der Kinder anfing so zu tun, als sei sein Teller ein iPad. „Beim Zirkus ist alles möglich“, grinst Hannah Kliewer und zuckt mit den Schultern. Dennoch ist sie froh darüber, dass der Zirkus – obwohl viele junge Leute dort arbeiten – größtenteils ohne Handys funktioniert.

Seitdem Hannah die Leitung des InselCircus übernommen hat, gibt es so genannte „Co- Trainer“ – junge Leute, die zu alt für das Mitmach-Programm und zu jung sind, um die Kinder alleine zu trainieren. „Es ist einfach schön. Da sind Kids, die hatte ich schon bei den Flöhen, die arbeiten jetzt als Co-Trainer mit“, so Hannah. „Mit denen bin ich groß geworden.“ Es gibt ihr Sicherheit, zu wissen, dass ihre Helfer immer wieder kommen.

Wenn sie gefragt wird, was man auf Sylt noch so machen kann, fällt es ihr schwer zu antworten. Denn den größten Teil ihrer Zeit auf der Insel verbringt sie auf der Wenningstedter Wiese, im Zirkus: „Ich meine: Hier riecht es immer nach Popcorn“. Hannah sagt das mit der Begeisterung einer Siebenjährigen – als sei Popcornduft der ultimative Beweis dafür, dass es besser nicht geht.

Mit jedem Wort, das sie spricht, merkt man, wie viele Emotionen und Erinnerungen in jedem Winkel des Zirkuszelts stecken. „Das ist für mich das perfekte Leben“, strahlt Hannah Kliewer.

Morgens wird mit der gesamten Crew gefrühstückt. „Das ist einfach ein schönes Ritual“, findet die Hamburgerin. Gerade für ein junges Team wie ihres sei es wichtig und schön, gemeinsam in den Tag zu starten. „Die Gemeinschaft“ ist auch ihr Highlight in der Zeit, in der der Zirkus auf der Insel gastiert. „Die Eltern und Kinder kommen mittlerweile und umarmen mich“, erzählt sie freudig.

Das Miteinander, die Kinder und der Zirkus – darauf fokussiert sich Hannah Kliewer. Aus diesem Grund erwartet die Gäste des Zirkus Mignon in diesem Jahr auch eine kleine Veränderung. Denn in diesem Sommer wird es keine Gastauftritte anderer Artisten oder Clowns geben. Stattdessen zeigen die Kinder und Teammitglieder ihr Können. Und auch das kann sich sehen lassen: „Viele von ihnen sind über die jahrelange Mitarbeit im Zirkus wirklich gut ausgebildet“, so die Hamburgerin.

Und eine weitere Veränderung gibt es im InselCircus: Hannah öffnet die Zelte. Ab 17 Uhr ist die Manege als Indoorspielplatz geöffnet. Während die Eltern im beliebten Zirkus-Restaurant essen, haben die Kinder viele Möglichkeiten zu spielen, Tricks zu üben und den Eltern dann einen Einblick in ihr Zirkus-Können zu gewähren.

„Ich habe gemerkt, dass die Eltern immer neugieriger werden und auch einmal ein Blick hinter die Kulissen werfen wollen.“ Dort fühlt auch Hannah Kliewer sich am wohlsten. Nicht im Rampenlicht, sondern eher als die Person im Hintergrund, die dafür sorgt, dass alles funktioniert.

Was immer funktioniert, ist das Essen. Auch in diesem Jahr öffnet das Zirkusrestaurant, „MignonCantine“ genannt, wieder seine Türen. Hierher kann man kommen und essen – ganz ohne Zeitdruck, wie Hannah Kliewer sagt. Tischschichten gibt es nicht, Platz zum Spielen für die Lütten dafür um so mehr.

Hannah genießt das Zusammensein von Familien, die im Schutz des Zirkuszeltes eine stressfreie Zeit verleben können. „Hier kommt man nicht her und gibt sein Kind ab“, erklärt sie. Stattdessen würde man sich miteinander beschäftigen. Da ist sie wieder: Die Gemeinschaft, das Gefühl, auf das die 30-Jährige so großen Wert legt.

„Zirkus bedeutet für mich, dass alles möglich ist und es trotzdem Regeln gibt“, so Hannah. Während sie spricht, malt sie mit den Händen einen Kreis in die Luft. „Man kann als Clown frech sein“, erklärt sie. „Aber eben innerhalb eines gewissen Rahmens.“

Ihr großer Wunsch für diesen Sommer ist simpel: Gemischtes Wetter. Zum einen, weil die große Hitze im letzten Jahr den Kleinen doch sehr zu schaffen machte, wie sie sagt. Zum anderen trägt die Sylter Brise zum Zirkuserlebnis bei: „Das Knarzen des Holzes, und der Wind, der gegen die Zeltwand bläst.“

Spricht man mit Hannah Kliewer, hat man es auch, dieses „Zirkusgefühl“. Ihre Autorität und Fröhlichkeit passen wunderbar zum Popcorngeruch und Knarzen des Zeltes.

Zu guter Letzt erzählt sie von ihrem ganz persönlichen Lieblingsplatz im Zirkus: der Schiffschaukel. Am Anfang und auch am Ende ihrer Zeit auf der Insel muss sie „mindestens einmal“ schaukeln gehen. „Dieses Freiheitsgefühl, da fühle ich mich wieder wie ein kleines Kind“, beschreibt Hannah ihren Lieblingsplatz. „Das muss wirklich jeder mal gemacht haben.“