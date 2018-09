Hier lernt der Nachwuchs backen

Nur wenig Jugendliche entscheiden sich für Bäcker-Ausbildung / Backbus in Westerland weckt Neugier auf den Beruf

von Julia Nieß

14. September 2018, 18:15 Uhr

Viele fröhliche Kinder verließen gestern Mittag mit kleinen weißen Bäckermützchen auf dem Kopf einen alten Berliner Doppeldecker vor dem Westerländer Rathaus. Grund für ihre strahlenden Augen: Der Landesinnungsverband des Bäckerhandwerks Schleswig-Holstein hatte den Backbus auf die Insel geladen. Vier Stunden lang kneteten die Kindergarten-Kinder gemeinsam mit ausgebildeten Bäckern Teig, formten daraus Mäuse, Igel und Brezeln und schoben alles in den Ofen. Mit dieser besonderen Aktion wollten die Innungsbäcker den Kindern vor allem das Thema ausgewogene Ernährung näherbringen. Ganz nebenbei könnte es sie aber auch neugierig auf einen Beruf machen, dessen Attraktivität in den vergangenen Jahren stark eingebüßt hat – was sich auch in der Anzahl der Auszubildenden widerspiegelt. Die genauen Zahlen kennt Paul Schulz. Er ist gelernter Bäcker und heute Lehrer an der Berufsschule in Niebüll, wo auch die angehenden Sylter Bäcker ausgebildet werden. Und die Zahlen sind alarmierend: An der Schule sind derzeit sechs Bäcker-Lehrlinge im dritten Lehrjahr, lediglich drei sind im zweiten Lehrjahr. „Und hier sprechen wir nicht von den Lehrlingen von der Insel, sondern aus ganz Nordfriesland“, betont er. Immerhin sei die Tendenz steigend: Zwölf angehende Bäcker seien jetzt im ersten Lehrjahr, davon lernen drei auf Sylt, so Schulz. Viele seien das zwar nicht, dennoch eine Steigerung zu den Vorjahren, die der Branche Hoffnung auf eine wenigstens etwas bessere Zukunft macht.

Weniger Bäcker bedeutet auf der Insel auch weniger Bäckereien: „In den 80er Jahren gab es auf Sylt noch 15 Bäcker, heute sind es nur noch die Hälfte“, weiß Paul Schulz. Und die haben es aufgrund der mangelnden Fachkräfte schwer, gutes Personal für ihre Betriebe zu finden. Denn eines unterscheidet den Bäcker-Beruf von anderen gewaltig: die Arbeitszeiten. Aber nicht das frühe Aufstehen erschwere es den Bäckereien, Personal zu finden, betont Peter Lorenzen, neuer Obermeister der Sylter Bäcker-Innung. „Wir fangen zwar früh an, haben aber auch früh Feierabend – das mögen manche sogar sehr gerne“. Ein Problem auf Sylt sei allerdings, dass die Bäcker auf der Insel wohnen müssten, da pendeln bei dem nächtlichen oder frühmorgendlichen Arbeitsbeginn nicht möglich ist – und hier kommt dann das Wohnraum-Problem zum Tragen.

Die Sylter Bäcker hoffen jedoch, dass sich in den kommenden Jahren mehr junge Menschen für den spannenden Beruf interessieren – und eine Aktion wie der Backbus ist ein guter Anfang, ihnen das Handwerk ins Bewusstsein zu rücken.