„Hier geht es um Menschenwürde“

Die Sylter Gymnasiallehrerin Dr. Silke Konejung verbrachte Weihnachten als Ehrenamtlerin in Calais

21. Januar 2020, 17:06 Uhr

Wo bleiben eigentlich Menschen, die sich „der Abschiebung entziehen“, wie das in Amtsdeutsch heißt – die unter keinen Umständen in ihre „sicheren Herkunftsländer“ zurückkehren wollen? Ich habe mit einigen von ihnen gesprochen: In Calais, in der Gegend vor dem Eurotunnel, führen sie eine Art Schattendasein. Dort warten sie auf eine Chance, nach England zu kommen, um einen neuen Asylantrag zu stellen. Es soll nicht alles umsonst gewesen sein.

Zu Hunderten hausen Geflüchtete in Calais und Dünkirchen unter Büschen und Plastikplanen, in Ruinen und verfallenen Zelten am Straßenrand oder kleinen Waldstücken. Nicht nur abgelehnte Asylbewerber sind darunter. Viele von ihnen haben noch gar keinen Antrag stellen können, weil ihr Zielort von Anfang an Großbritannien war. Das ist der Grund für die Hilfe von Organisationen aus England, die es für Unrecht halten, dass es keinen legalen Weg über den Kanal gibt. Sie kümmern sich um die Menschen vor ihrer Grenze.



Hilfsgüter und Instantkaffee





Ein solches Hilfsprojekt ist Care4Calais, das ich mir als einwöchigen Arbeitsplatz ausgesucht habe. Fast zwanzig ehrenamtlich Helfende sind wir dort über Weihnachten. Neben Engländern treffe ich im „Warehouse“ noch andere Deutsche, eine Gruppe Iren, einen Dänen, eine Australierin. Am Morgen sortieren wir die Hilfsgüter aus England, vorwiegend Second-Hand-Kleidung, und bereiten Becher mit Kakao, Teebeuteln und Instantkaffee vor. Die Container vor dem Lagerhaus sind außerdem gefüllt mit haltbaren Lebensmitteln, Hygieneartikeln und Medikamenten.

Am Nachmittag fahren wir an verabredete Austeilungsorte. Immer nur ein oder zwei Arten von Hilfsgütern werden verteilt: warme Kleidung, Schlafsäcke, Decken, auch schon mal Töpfe oder Campingstühle. Die Austeilung ist sorgfältig geplant und wird vorher am Lagerhaus geprobt, denn die meisten von uns sind keine geübten NGOs. Auf keinen Fall darf bei der Verteilung Unruhe oder gar Chaos entstehen, so unsere Einweisung beim „Morning Briefing“.



Die Verbindung nach Hause





Neben der Verteilung von Hilfsgütern gibt Care4Calais heiße Getränke aus und bietet einen „Barber-Service“ mit Scheren, Rasierklingen und -apparaten an. Mit am wichtigsten sind die Generatoren und Mehrfachsteckdosen zum Aufladen der Smartphones. Sie sind die Verbindung nach Hause und werden für Infos und die Organisation der Fluchtwege benötigt. Wem sein Handy abhandengekommen ist, was nicht selten geschieht, fühlt sich völlig verlassen.

Meine erste Verteilungsstelle wirkt wie ein Schock auf mich. Etwa 50 junge Männer aus Afghanistan laufen auf einem verkommenen Grasstück zwischen Ausfahrtstraßen in der Nähe des Krankenhauses zusammen. Die Stimmung ist schlecht. Morgens um 8 Uhr habe die Polizei wieder alle Schlafplätze abgerissen, erzählt mir später einer von ihnen - in fließendem Deutsch, wie viele hier. Sein Zelt sei zerstört. Ich hatte davon gelesen: Die französische Polizei hat den Auftrag dafür zu sorgen, dass nicht wieder Slums entstehen, wie der 2016 geräumte „Dschungel“ von Calais. Deshalb werden die Geflüchteten in Bewegung gehalten.

Ich denke an afghanische Freunde zu Hause auf Sylt und bin froh, dass ich mich auf meine Aufgabe konzentrieren kann: gebe stoisch Zucker in Teebecher und bemühe mich, dabei freundlich zu lächeln. Ein Junge steht mir gegenüber. „How old are you?“, frage ich nun doch in dunkler Ahnung, denn er sieht deutlich minderjährig aus; aber er spricht weder Englisch noch Deutsch. Er sei 13, erklärt mir der Mann neben dem Jungen, und unterwegs zu seinen Verwandten in „UK“. Ohne Eltern? Ja. Ich schlucke und löffle weiter meinen Zucker aus dem Glas.



Geschenke für die Kinder





Heiligabend fahren wir nach Dünkirchen. In der Nähe eines ehemaligen Aufnahmelagers für Frauen und Kinder hat sich eine Gemeinschaft von etwa 250 vorwiegend kurdischen Geflüchteten gebildet. Auf dem Parkplatz vor einem See sind wir nicht die einzige Hilfsorganisation. Community Kitchen gibt warmes Essen aus. Wir haben kleine Geschenke für Familien mit Kindern. Ich spreche mit einer Frau aus dem Iran. Onkel und Tante seien in Großbritannien, sagt sie. Nein, sie lebten mit den Kindern im Moment nicht mehr draußen. Man habe über Winter ein Hotel für sie gefunden. Das beruhigt mich ein wenig. Überhaupt ist die Stimmung hier etwas besser, was wohl auch an der relativ festgefügten Gemeinschaft liegt. Die letzte Räumung scheint schon etwas länger her. Die Geflüchteten haben einen eigenen Grill-Stand, einige Männer tanzen nach der Verteilung. Care4Calais postet einen Film davon auf seiner Facebook-Seite.

An anderen Tagen ist die Trostlosigkeit offensichtlicher. Neben der verlassenen Tankstelle zum Beispiel, ganz in der Nähe des ehemaligen „Dschungels“ von Calais. Hier leben vorwiegend geflüchtete Männer aus afrikanischen Ländern, wie aus Eritrea oder dem Sudan – auch sie zum Nichtstun verurteilt, mit der Checkerei für eine illegale Überfahrt als höchstem Lebensinhalt. Als wir dort Jeans verteilen, bin ich in der Gruppe derjenigen, die die Warteschlange sichern. Leute, die sich vordrängeln, lassen ja schon an deutschen Supermarktkassen Aggressionen entstehen. Das sollte hier, wo die Not und Frustration ohnehin so groß ist, besser nicht passieren. Ich beobachte die zwischen uns Wartenden, soll auch darauf achten, dass niemand ein zweites Mal kommt. Einige reden mit uns, machen Späße, wir erkennen einander wieder, begrüßen uns mit Handschlag. Andere sehen nur nach unten, nehmen mit niemandem Kontakt auf, wirken absolut verloren.



Smalltalk halten und Gemeinsamkeit finden





Es gehört zum Konzept von Care4Calais, dass wir nicht nur Hilfsgüter verteilen, sondern auch unser Interesse an den Menschen zeigen. Hier geht es um Menschenwürde. Nicht gerade nach der lebensgefährlichen Flucht über das Mittelmeer fragen, lautet die Anweisung, das sei kein Thema für einen Smalltalk. Lieber über die Familie unterhalten und auch selbst etwas von sich erzählen, die Gemeinsamkeiten suchen, etwas Normalität schaffen. Ich sehe das ein und versuche es - nicht immer erfolgreich. Einmal sagt jemand, als er meinen Namen hört: Den kenne er, auf der Lifeline hätte es auch eine „Silke“ gegeben. Die Lifeline ist eins der deutschen Rettungsschiffe im Mittelmeer, die Schwierigkeiten hatten, an einem europäischen Hafen anzulegen. Jetzt hängt er hier fest.

Manchmal ist auch die Neugier stärker und ich verlasse die erwartete Smalltalk-Ebene. In einer Tagesaufnahme der französischen Caritas begegne ich zum zweiten Mal einem Sudanesen, der mich fröhlich mit „Madame Germany“ begrüßt. Warum er unbedingt nach England wolle, frage ich nach einer Weile. Er missversteht mich. Ob ich eine Ahnung hätte, was im Sudan los sei, fragt er zurück, und ich merke, dass er schlagartig genervt ist. Nein, damit kenne ich mich nicht so genau aus, muss ich gestehen und traue mich nicht noch weiter nachzuhaken. Am Abend lese ich im Internet über den blutigen Darfur-Konflikt, in den sowohl die USA als auch Russland und China durch ökonomische Interessen verstrickt sind. Meine Frage bleibt: Warum ausgerechnet bei den ehemaligen Kolonialherren um Asyl bitten, die doch für die prekäre Situation mitverantwortlich sind? Aber so weit gehen unsere Gespräche am Straßenrand nicht. Und was die Verantwortung für die Fluchtbewegungen betrifft, gilt das ja auf die ein oder andere Weise für alle europäischen Länder.

Und die französische Bevölkerung in Calais - wie steht sie zu dem Elend so nah neben der städtischen Weihnachtsdekoration? Gleich am Tag meiner Ankunft habe ich mich mit der Kioskbesitzerin an der Ecke meines Appartements angefreundet. Sie hatte meine Schwierigkeit mit der Schlüsselbox beobachtet und kam herausgelaufen, um mir zu helfen. Ihr Kiosk ist das Herzstück des ganzen Viertels. Alle Alltagsprobleme von Alkoholismus bis Ehescheidungen sind hier bekannt und werden behandelt. Sie stamme aus Haiti, sagt D., daher wisse sie, was Not ist und versuche zu helfen, wo sie nur könne. Auf meine Auskunft, dass ich in einem Flüchtlingsprojekt arbeite, schweigt sie. Am vierten Tag wage ich nachzufragen. Diese Flüchtlinge seien selber Schuld, dass sie auf der Straße leben, antwortet D., und fährt fort, Lollis in eine Bonboniere zu stecken. Wenn man in Not sei, müsse man mit dem Vorlieb nehmen, was einem angeboten würde und könne nicht noch Ansprüche stellen. Ihre Familie sei auch auf der ganzen Welt verteilt. Ich erzähle ihr von dem 13-jährigen Jungen und den abgelehnten Asylbewerbern aus „sicheren Herkunftsländern“. Sie zuckt die Schultern – wohl keine ungewöhnliche Reaktion auf Hunderte von Gestrandeten in einer Hafenstadt, die nicht gerade vor Reichtum strotzt.

Aber auch das soll nicht selten vorkommen: Vor der Tagesstätte der Caritas werden zwei kurdische Flüchtlingsfamilien von französischen PKW abgesetzt, obwohl deren Mitnahme in dieser Gegend wegen Schlepperverdacht geahndet werden kann. Ich erfahre von einer der Mütter, dass sie für drei Tage in französischen Privathäusern aufgenommen worden waren. Überall in den Dörfern an der A16 soll so etwas geschehen, weiß ich aus einer Arte-Dokumentation. Eine Mitarbeiterin telefoniert während unserer Anwesenheit unermüdlich herum, um die Übernachtung unter freiem Himmel zu verhindern. Als wir abfahren, hat sie eine weitere Privatunterbringung gefunden.

Mit den geflüchteten Menschen zu sprechen, ihre unmenschlichen Lebensbedingungen mit eigenen Augen zu sehen, lässt die Beurteilung ihrer Fluchtgründe oder -ziele in den Hintergrund treten. Ich selbst war nie aus der Not heraus vor solche Entscheidungen gestellt – wie soll ich mir ein Urteil darüber anmaßen? Es schmerzt, dass Menschen in Europa so leben müssen.



Mit geschärftem Blick nach Hause





Nach einer Woche bin ich auf dem Rückweg in mein tatsächlich „sicheres“ Zuhause. Mein Blick hat sich geschärft. Am Bahnhof in Brüssel nehme ich wahr, wie Geflüchtete in einem teuren Bio-Bistro unauffällig kostenlos versorgt werden. So viel Mitgefühl – und doch keine politische Lösung in Sicht. Schwer zu begreifen.





Projektinfos und Spendenmöglichkeit für Care4Calais: care4calais.org