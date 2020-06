Heute: Schärfe

Avatar_shz von Wiebke Stitz

05. Juni 2020, 18:58 Uhr

Ich liebe Asien, habe sogar mal eine Weile in Thailand gelebt. Und die Küche dort ist für mich

eine der besten der Welt. Besonders, wenn Chili ins Spiel kommt und dem Ganzen die nötige Würze verleiht. Dieses leichte Brennen auf der Zunge, welches die anderen Aromen unterstreicht und uns beizeiten die Nase laufen lässt. Immer mehr Fans lieben es, diesen ku linarischen Schmerz zu erleben. Und genau das ist Schärfe, ein Schmerzgefühl. Wir schmecken sie nicht, sondern fühlen sie. Im Gegensatz zum Geschmack, welchen wir über die gustatorische Wahrnehmung empfinden, ist Schärfe ein Reiz, der über die Oberflächensensibilität wahrgenommen wird. Gut zu wissen, hilft aber nicht bei der Frage, welcher Wein zu scharfem Essen passt. Es gibt natürlich verschiedene Grade und unterschiedliche Arten von Schärfe. So sind Currywurst und Green Chicken Curry zweierlei Geschmackserlebnisse oder in diesem Fall eben

auch Schmerzreize.

So passt zu herzhafter Schärfe, wie wir sie von Knoblauch oder auch Paprikapulver her kennen, auch gerne mal ein fruchtbetonter Wein mit viel Extrakt. Dies kann genauso gut ein Shiraz oder Zinfandel sein, wie ein vanillig holziger Chardonnay oder ein tropisch fruchtiger Sauvignon Blanc. Je höher allerdings eine Speise auf der Scoville-Skala rangiert, desto weniger Möglichkeiten habe ich, sie mit Wein zu begleiten. Im Endeffekt läuft alles auf ein Kriterium im Vino raus. Er muss Süße mitbringen.

Je schärfer die Speise, desto süsser der Wein, lautet die Daumenregel. Zu allem, was vom Schärfegrad her schon als Härtetest und Mutprobe gelten könnte, passt dann nur noch Eiswein, Trockenbeerenauslese und ähnliches. Da aber die wenigsten von uns an der Currywurstbude darum wetteifern, wer mehr aushalten kann, tut es meist auch eine Spätlese oder ein Kabinett. Unser deutscher Riesling macht dabei eine genauso gute Figur wie ein Gewürztraminer aus dem Elsass. Letzterer übrigens ist für mich die beste Rebsorte als Begleiter zu Ingwer.

Wein und Schärfe kann richtig Spaß machen. Es ergibt sich ein tolles Aromenzusammenspiel, bei dem sowohl Süße als auch Schärfe zum einen gemildert werden, zum anderen aber auch zu einem geschmacklichen Gesamtbild verschmelzen. Damit lässt sich prima spielen. Und im Endeffekt ist es ja genau dieses Spiel, welches der Connaisseur mit großen Worten zu schätzen weiß und alle anderen einfach nur „lecker“ finden.