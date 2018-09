Heute kommt Sturmtief „Elena“

von Anja Werner

20. September 2018, 16:01 Uhr

Nachdem sich der Sommer gestern mit trübem Regenwetter wohl endgültig von Sylt verabschiedet hat, geht es ab heute nahtlos in die Sturmsaison. Tief „Elena“ sorgt für Windstärken bis neun Beaufort am Nachmittag, teilweise mit Böen bis 115 Stundenkilometern, warnt Matthias Habel von WetterOnline. Am Sonnabend legt der Sturm eine kurze Pause ein und verringert sich auf sechs Beaufort. In der Nacht zu Montag jedoch kommt schon das nächste Tief – dann in Orkanstärke mit Böen bis zu 130 Stundenkilometern.