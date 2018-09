Heute Abend: Boogie Woogie vom Feinsten

von Anja Werner

17. September 2018, 16:10 Uhr

Der Sylter Boogie-Woogie-Star Jo Bohnsack blickt auf eine lange internationale Karriere zurück. Eine erfolgreiche Laufbahn mit über 1000 Konzerten, die ihn bis nach Mexiko und Indonesien führten. Seine Musik ist inspiriert von den klassischen Meistern des Genres wie Ray Charles, Meade Lux Lewis - mit dem legendären B.B. King war Bohnsack auf Tournee. Ein mitreißender Abend unter dem Motto „Let the good times roll“ ist also heute Abend um 20.15 Uhr im Kursaal³ in Wenningstedt garantiert. Karten gibt es für 25 Euro an allen insularen VVK-Stellen, im Internet und an der Abendkasse.