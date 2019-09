Herzschlag-Finale zum 33:33

Avatar_shz von sr

18. September 2019, 12:30 Uhr

Westerland | Für die Sylter Handballer der Landesliga war eigentlich sieben Sekunden vor Schluss alles gelaufen. Der Gegner TSV Büdelsdorf hatte den Schlussspurt früher begonnen.

Der hochbrisante Spielstand 32:33 für den Gast und die Sylter Köpfe hingen schon runter. 180 Fans sprangen auf als die Sylter einen berechtigten Freiwurf sieben Sekunden vor Spielende bekamen. Benjamin Haas traute sich, überwand die gegnerische Mauer und das Remis zum 33:33 war komplett. Ein riesiges Spielerknäuel auf der Platte, zwei gestresste, aber glückliche Trainer und der frenetische Jubel auf der Tribüne das Fazit.

Einen Punkt auf der Insel lassen war gerade noch gelungen. Alles andere sollte man eigentlich schnell vergessen, denn die Insulaner hatten nicht ihren besten Tag.

Das zeigte allein schon die frühe und lange Führung der Büdelsdorfer (7:2 in der elften Minute ). Die Gäste setzten die Erfolge fort, doch auch die Sylter hatten eine gute Phase, dokumentierten zur Halbzeit (15:15) den Anschluss. Kamen nach der „Gardinenpredigt“ aufgestachelt zurück. Doch wieder waren es die langen Kerle aus der Kanalstadt, die am punkten (23:25) waren. Büdelsdorf spielte weiter bis zur 55.Minute dominant, führte sogar 30:26 gab sich kämpferisch stark. Doch die letzten fünf Minuten, trotz weiterer Gegentore, zeigten das Kämpferherz der Sylter.

Die Spielanteile der Gastgeber wuchsen an. Die Hoffnungen auf eine Wende konnten vor allen Benny Haas (zehn), Johannes Biallas (sieben) und Kai Thielebein (acht) verwirklichen, die Tore wie am Fließband warfen. Das 32:32 durch Birger Rogge (drei) riss das Publikum von den Sitzen und noch knapp zwei Minuten: Schlussspurt, Gänsehaut und „standing ovation“ auf der Galerie. Doch dann die Stille , der Gegner machte das Tor und den Himmel für zwei Punkte auf. Dann die Schlusssekunden. Der TSV Westerland „gönnte“ sich noch einmal einen Treffer und das Remis zum 33:33 ging ok. Den Rest an Treffern trugen unter anderem Noha, Ardian Canaj, Ahmed Abu Asia bei.

Der Hinweis am Sonnabend, 21. September, um 18.30 Uhr einen sportlichen Krimi zu Hause gegen den starken TSV Büsum anzubieten sei gestattet.

Klarer als die Männer gestalteten die TSV Frauen ihren Heimauftritt gegen die SG Husum/Schobüll/Nordstrand.

Mit 5:2 begannen die TSV- Damen das Match. Doch das Spiel kippte, die Gäste dominierten plötzlich, führten gut strukturiert mit 10:6 Toren. Die gegnerische Spielerin, Susann Meinig wurde zur stärksten Kraft , die Sylterinnen hatten damit ihre Probleme.

Der Gegner blieb dran, der Zwischenstand von 24:24 brachte Hektik auf beiden Seiten: Doch endlich lief der Spielfluss bei den Syltern. In den verbleibenden sieben Minuten holte sich das Team des TSV einen groß gefeierten 29:24 Sieg und beide Punkte.

Am Sonnabend um 13.30 Uhr spielt der jüngste Nachwuchs gegen den TSV Bredstedt. Das ist ein guter Grund für einen Spaziergang für Eltern und Großeltern