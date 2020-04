Hereinspaziert!

Tinnumer Tierpark ab 1. Mai geöffnet / Ein neues Pfauenhaus und über 400 Tiere erwarten die Gäste

Avatar_shz von ago

29. April 2020, 18:18 Uhr

Tinnum | Vorbei an den Papageien und Meerschweinchen, weiter zu den Kängurus, die gemütlich grasen. Die Rehe schauen aus der Ferne gespannt zu den Flamingos im gegenüberliegenden Gehege, die schläfrig dastehen. Bei Sonnenschein wäre eine Runde Tretboot fahren jetzt genau das Richtige, bevor es weiter zu den Ponys geht.

Am 1. Mai öffnet der Tinnumer Tierpark wieder seine Pforten: Auf etwa 30 000 Quadratmetern können Besucher über 400 Tiere begutachten. „Nur der Spielplatz bleibt abgesperrt“, erzählt Hauke Christiansen, der die Führung des Betriebs vor einigen Jahren von seinem Vater übernommen hat.

„Jetzt läuft es erstmal langsam an“, vermutet Christiansen. Vielleicht kämen in diesem Jahr auch irgendwann wieder Touristen, überlegt er weiter. „Ansonsten“, befürchtet er, „wird das ein ruhiger Sommer.“

Durch die aktuell notwendigen Maßnahmen von Bund und Ländern, verzögerte sich die Eröffnung des Parks bereits um einige Wochen. „Eigentlich wollten wir ja Ostern schon öffnen“, so Hauke Christiansen. Ansonsten habe er im Hinblick auf die Maßnahmen zum Schutz vor Corona keine Bedenken: „Das geht ja eigentlich hier an der frischen Luft – genug Platz um Abstände einzuhalten haben wir jedenfalls.“ Außerdem würde er an die Vernunft seiner Mitmenschen appellieren: „Wenn man irgendwo hinkommt, halten die Leute ja auch vernünftig Abstand.“

Den Winter hat die Familie Christiansen gemeinsam mit ihrem Team zur Fertigstellung des Pfauenhauses genutzt. Inmitten der kleinen Insel, die mit Tretbooten umfahren werden kann, steht es nun. Und die Bewohner? Die scheinen sich im neuen Zuhause pudelwohl zu fühlen. Auf der anderen Seite des Teiches tollen junge Zicklein über die Wiese. Laut meckern sie und werfen immer wieder neugierige Blicke hinüber – bereit für neue Besucher. „Ab zehn Uhr kassieren wir die Leute ab“,sagt Hauke Christiansen lachend. Na also, schon Pläne fürs Wochenende?