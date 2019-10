Herausforderung gegen Mildstedt

Für das kommende Spiel gegen den TSV Mildstedt müssen die Sylter Handballer noch einen Zahn zulegen / Niederlage für die Damen gegen die HSG Schleswig

29. Oktober 2019, 16:54 Uhr

Westerland | Das wird eine harte Nuss am Sonnabend um 18.30 Uhr in eigener Halle gegen den Gast vom TSV Mildstedt. Denn der Verein ist eine der Hochburgen in der Nordfriesland-Handballszene und wird als Absteiger aus der Schleswig-Holstein-Liga alles dransetzen beide Punkte mit aufs Festland zu nehmen. Und der TSV ?

Gegen den Tabellenachten wird es für die auf Rang elf platzierten Sylter sehr schwer, fehlen doch zwei

„Shooter“, die sonst den Rückraum des TSV Westerland maßgeblich positiv beeinflussen. Für die Trainer Rogge und Schnittgard wird es schwer sein, Alternativen zu schaffen.

Im letzten Auswärtsspiel gegen den Tabellendritten, der HSG Jarplund/Weding/ Oeversee, wurde dies schon schmerzlich deutlich: Der Einsatz muss jetzt auf über 100 Prozent angekurbelt werden.

Für die Flensburger Vorstädter war dieses personelle Manko Gelegenheit genug, mit einem 37:31 Sieg nach Hause zu fahren. Dabei half deren Haupttorschütze Phil Czwalinna mit elf Toren. Bei den Insulanern hatte man zwar 10 Torschützen, darunter Johannes Biallas, Benjamin Haas, Ardian Canaj mit jeweils sechs Treffern, aber das langte nicht. So ist der

Schwerpunkt der wöchentlichen Trainingsarbeit, Alternativen für den Rückraum des Landesligisten TSV Westerland zu schaffen.

Ebenfalls ohne Fortune blieben die Frauen des TSV. Gegen die HSG Schleswig fing nach einem 13:11 Rückstand zur Pause auch die zweite Hälfte mit vielen Patzern der Inseldamen an: Viele Fehlwürfe, Abspielfehler und nicht verwandelte Strafwürfe prägten den Spielverlauf der letzten 15 Minuten. Das Fazit: Die Gäste behielten ihre konterstarke Linie und gewannen mit 25:21 Toren das Match nach einer Stunde Spielzeit. Die erfolgreichsten der sieben Torschützinnen beim TSV waren Daniela Dorl mit sechs und Jana Petersen mit Vier Toren.

Am Wochenende geht es für die Frauen zur HSG Treia/Jübek.

Doch die weiteste Tour haben diesmal die Mädchen der B-Jugend. Für sie geht es zum Inselnachbarn Wyker TB.