Henners Geige kehrt heim

Geige des verstorbenen Musikers ist jetzt im Henner-Krogh-Haus in der Westerländer Friedrichstraße /„Santiano“-Musiker Peter David Sage übergibt Instrument

Westerland | Ein musikalisches Relikt ist in seine Heimat zurückgekehrt: Henner Kroghs Geige wird zukünftig im Henner-Krogh-Haus in der Westerländer Friedrichstraße zu sehen sein. Übergeben wurde das legendäre Musikinstrument am Sonnabend von niemand geringerem als Peter David Sage, langjähriger Weggefährte Henner Kroghs und heute „Fiddler on the Deck“ in der Band „Santiano“. Gemeinsam spielten Sage und Krogh in den 1970er Jahren in der Band „Kork“.

Nach Henners Freitod vermachte er die Geige seinem Freund. „Seitdem hing sie die meiste Zeit bei mir zu Hause an der Wand“, berichtete der gebürtige Engländer. Für ihn stand schon immer der ideelle Wert des Musikinstrumentes im Vordergrund: „Musikalisch habe ich mich nie näher mit der Geige auseinandergesetzt“, gesteht er. In den vergangenen zwei Jahren war die Geige Teil einer Santiano-Ausstellung im Hotel Hafen Flensburg.

Dort begann auch die glückliche Fügung, die das Relikt schließlich wieder auf die Insel brachte: Ron Glauth, Organisator der Henner-Krogh-Preisverleihung, traf sich in ebendiesem Hotel mit Sage: „Wenn man eine solche Veranstaltung organisiert, will man auch den Spirit mitnehmen“, erklärte er den Grund für das Treffen mit dem Santiano-Musiker, bei dem er die Geige erstmals zu Gesicht bekam. „Ich persönlich habe Henner Krogh nie kennenlernen dürfen, darum war mir wichtig, zu erfahren, was für ein Typ Mensch er war.“ Als der gastronomische Betrieb in der Westerländer Gosch-Filiale bei dem großen Umbau in den vergangenen zwei Jahren auf die obere Etage ausgedehnt wurde, entstand die Idee, einen kleinen Teil des Henner-Krogh-Hauses dafür mitzuverwenden und mit einer öffentlichen Ausstellung über Henner und seine Familie zu versehen, die die Insel musikalisch so sehr geprägt hat wie vielleicht keine andere.

Die Geburtsstunde der „Henner-Krogh-Hausbar“ im ehemaligen Wohnzimmer der Kroghs: „Ende der 1980er-Jahre fanden hier noch die Vorbesprechungen für die Preisverleihung statt“, erinnerte sich Uwe Tiedjen von der Henner-Krogh-Stiftung und ergänzte schmunzelnd: „Danach durfte man sich nichts mehr vornehmen, denn es gab reichlich Pharisäer und Torte.“ Auf Tafeln und Bildern lässt sich dort nun der Werdegang Henner Kroghs nachverfolgen: „Uns war wichtig, kein Museum zu schaffen, sondern dem Raum einen informativen Charakter zu geben“, so Tiedjen abschließend. „Pete Sage war sofort bereit, die Geige dafür als Leihgabe zur Verfügung zu stellen.“

Der Santiano-Musiker, der am gleichen Abend noch in der Jury der diesjährigen Henner-Krogh-Preisverleihung saß, verlässt die Insel nun mit einem neuen Projekt: „Vielleicht schaffen wir es, an Henners Banjo ranzukommen – das wäre ein echter Gewinn für diesen Raum.“