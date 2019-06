„Henner Krogh“-Special rockt die Insel

Weil dieses Jahr kein Förderpreis-Wettbewerb stattfindet, laden Organisatoren und Sponsoren Ende August zu einem großen Musik-Event ins Meerkabarett ein

von Anja Werner

23. Juni 2019, 15:53 Uhr

Rantum | Nach der Jubiläumsveranstaltung im vergangenen Jahr zeigt die nach dem 1984 verstorbenen Sylter Musiker benannte Henner-Krogh-Stiftung erneut, was die insulare Musikszene alles zu bieten hat. Ergänzend zu lokalen Acts hat die Stiftung zwei auf dem Festland beheimatete Bands eingeladen, in denen sich ehemalige Teilnehmer und Preisträger(innen) des Henner-Krogh-Förderpreises wiederfinden.

Dabei erwartet die Zuschauer diesmal ein komplett anderes Konzept: Weniger (eigentlich gar kein) „Talk“ – dafür jede Menge gute, handgemachte Musik, die nicht nur ins Herz, sondern vor allem auch in die Beine geht. Große Teile des sonst üblichen Saal-Mobiliars werden an dem Abend weichen und vor der Bühne ausreichend Platz zum Tanzen und Luftgitarre schwingen bieten. Keine Bange: Wer sitzen und das Treiben auf der Bühne etwas gesitteter erleben möchte, findet dazu auf den Rängen ausreichend Gelegenheit. Musikalisch startet der Abend mit den Hamburger Mädels „Redheads And The King“, die mit ihren tollen Stimmen und Arrangements schon mal ordentlich Charme und gute Laune auf die Bühne zaubern werden.

Danach ist Zeit für die „Locals“: Mit den „Bandless Bastards“ und „MrJimmy@Friesenschlampen“ folgen zwei Bands, die sich über Beständigkeit und Live-Erfahrung in der Sylter Musikszene längst einen Namen gemacht haben. Mit einem breiten musikalischen Repertoire, ungeheurer Leidenschaft und jeder Menge Spaß werden es beide Formationen richtig krachen lassen.

Ein grandioses Finale verspricht dann die Band „Hugh Roger Louis“ zu werden, die mit einer außergewöhnlichen Mischung Elemente aus Rock, Pop, Soul und afroamerikanischen Musikrichtungen vereint. Vier Instrumentalisten, vier Sängerinnen und Sänger sowie die Bläsersection „Boxhorns“ werden eine enorme Power von der Bühne schicken, welche auch die Letzten von den Sitzen reißen wird.

„Henner Krogh Rockt!“ kann zwar den im Februar ausgefallenen Förderpreis nicht ersetzen, dafür aber den Fans der Insel „ihre“ Musiker auf die Bühne bringen. Weil auch die erste Vergabe des neuen Sonderpreises entfallen musste, hat sich dessen Sponsor, Öger Akgün, spontan bereit erklärt, diesen besonderen Event mit zu unterstützen.

Die Veranstaltung findet am Sonnabend, 31. August, ab 19 Uhr im Meerkabarett in der Rantumer event:halle statt. Tickets gibt es zum Preis von 15 Euro bei allen insularen Vorverkaufsstellen oder im Netz auf www.meerkabarett.de.