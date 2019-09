Rock auf Sylt : Henner Krogh rockte die Insel

Vier Bands heizten dem Publikum im Rantumer Meerkabarett ein.

01. September 2019, 16:16 Uhr

Rantum | „Es gibt Dinge, die man tun muss“, erklärte Uwe Tiedjen, Vorsitzender der Henner-Krogh-Stiftung dem Publikum zur Begrüßung von „Henner Krogh Rockt!“ am Sonnabend und bezog sich damit auf die Stiftungssatzung, die zur jährlichen Vergabe des Henner-Krogh-Förderpreises verpflichtet. Preisgelder wurden im Meerkabarett zwar nicht vergeben, aber die Ersatzveranstaltung, mit der auch der 50. Geburtstag sowie der 25. Todestag des Namensgebers Henner Krogh gefeiert wurde, war dennoch preisverdächtig.

Das geänderte Konzept bewährte sich und es gab ordentlich was auf die Ohren: Die Zuschauer im Meerkabarett konnten sich auf mehr Musik und weniger Talk freuen. Jeder kam bei der handgemachten Musik auf seine Kosten, denn der Saal wurde an den Seiten frei geräumt, um den Tanzenden mehr Platz zu bieten.

Durch den Abend führte – wie für Henner-Krogh-Veranstaltungen gewohnt – Sünje Goldbaum. Ihr Co-Moderator Ron Glauth stand ihr an diesem Abend ausnahmsweise einmal nicht zur Seite, sondern mit der Gitarre und den übrigen „Bandless Bastards“ auf der Bühne. Vorab brachen die Hamburger Mädels von „Redheads And The King“ barfuß und mit guter Laune das Eis. Mit Gesang und akustischer Gitarre, viel Energie und Sexappeal gelang es Julia McCallion, Marlena King und Jean Cortis mit Bravour, die Menge mit Neuinterpretationen bekannter Pop-Songs von „Lady Marmalade“ bis „These Boots Are Made For Walking“ zu begeistern.

Im Anschluss übernahmen Arno Kraft (Gesang und Mundharmonika), Ron Glauth (Gitarre und Gesang), Daniel Jäger (Gitarre), Stefan Lorenzen (Bass und Background-Gesang) und Finn Tiedjen (Schlagzeug) die knapp 300 gut vorgeheizten Zuschauer und sorgten mit ihrem Classic-Rock für erste tanzende Fans vor der Bühne. Mit ihren Interpretationen von „Creep“, „Always The Sun“ und David Bowies Klassiker „Heroes“ trafen sie voll den Geschmack ihres Publikums und wurden dafür mit jeder Menge Applaus belohnt.

Gordon Volkmer, Normen Hansen, Hauke Lornsen, Raphael Schmitz und Daniel Möhrke von „Mr. Jimmy @ Friesenschlampen.de“ setzten dem Rock-Level anschließend noch eine Schippe drauf und brachten die Menge mit krachenden Rockriffs zu „Whole Lotta Rosie“ von AC/DC und „Sharp Dressed Man“ von ZZ Top endgültig in Rock-Ekstase. Spätestens jetzt hielt es ein Großteil des Publikums nicht mehr auf den Sitzen – die tanzende Menge links und rechts der Bühne wuchs zunehmend.

Perfekte Voraussetzungen für „Hugh Roger Louis“: Die elfköpfige Combo aus Oldenburg hatte für ihren Besuch feinsten Soul, Funk und Rock im Gepäck, außerdem jede Menge Instumente inklusive einer eigenen Bläsersektion: Johnny Johnson (Posaune), Philipp Kacza (Trompete) und Mat Clasen (Saxophon) von den „Boxhorns“ haben unter anderem schon für Jan Delay und Udo Lindenberg gespielt. Neben Frontmann Hauke Quaer, der zusätzlich zum Lead-Gesang auch am Keyboard sowie am Saxophon zu sehen ist, besteht die Band außerdem aus dem Gitarristen Gunnar Maatz, dem Bassisten Karsten Fernau sowie dem Drummer Sebastian Vogt. Im Gesang wird Hauke von Marie Franka Zielinski und Norbert Anneken unterstützt, zusammen mit den Backgroundsängerinnen Anna-Marija Kleimann und Rosa Schewe. Soul- und Funk-Klassiker wechselten sie an diesem Abend ab mit selbstgeschriebenen Songs: „I Die For Rock And Soul“ war an diesem Abend nicht nur einer ihrer Titel, sondern auch das Credo der Musiker.

Zum zweiten Mal in der 30-jährigen Geschichte der Stiftung zur Förderung Sylter Musiker musste die Henner-Krogh-Preisverleihung in diesem Jahr ausfallen – es mangelte an Bewerbern. Damit die Preisverleihung im kommenden Jahr wieder stattfinden kann, forderten die Veranstalter am Ende noch alle Sylter auf, sich noch bis zum 24. November zu bewerben: „Das Wetter wird jetzt wieder schlechter“, so Sünje Goldbaum augenzwinkernd, „also machen Sie sich an die Instrumente und üben sie.“