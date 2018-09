Großeinsatz in Westerland : Heizstrahler mit Gasflasche in Flammen

Auf der Terrasse des „Bistros 26“ stand am Sonntagabend ein Heizstrahler mit Gasflasche lichterloh in Flammen.

von Julia Nieß

30. September 2018, 18:21 Uhr

Am Sonntagabend gegen 18 Uhr wurde die Westerländer Feuerwehr zu einem Einsatz in die Friedrichstraße gerufen. Auf der Terrasse des „Bistros 26“ stand ein Heizstrahler mit Gasflasche in Flammen. „Der Defekt der Gasflasche hat die Front des Gebäudes mit entzündet“, berichtete ein Sprecher der Feuerwehr. Zum Zeitpunkt des Brandes waren zahlreiche Gäste in dem Bistro, Verletze gab es nach ersten Angaben der Feuerwehr jedoch nicht. Die Freiwillige Feuerwehr Westerland war mit sämtlichen Löschzügen vor Ort und konnte den Brand zügig löschen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.