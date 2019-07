Heiße Bigband-Klänge für gute Zwecke

Tour-Orchester der Bundeswehr hatte Swing und Spenden im Gepäck / Arche Wattenmeer und Kinder- und Jugendhaus Hörnum freuen sich über jeweils 500 Euro

Hörnum | Als die Bigband der Bundeswehr am vergangenen Donnerstagabend am Hafen im Inselsüden zu spielen begann, staunten einige Besucher nicht schlecht. Hatte manch einer möglicherweise einen bunt zusammengewürfelten Haufen von Soldaten erwartet, die zufällig auch ein Musikinstrument beherrschen, wurde er eines Besseren belehrt: Mit Klassikern wie „Summertime“ oder „Diamonds Are A Girls Best Friend“ bis hin zu Chartstürmern wie „Uptown Funk“ lieferten die 27 handverlesenen Musiker unter Bandleader und Fregattenkapitän Timor Oliver Chadik auf der gigantischen Open-Air-Bühne ein Showkonzert ab, das seinesgleichen sucht.

Swing, Rock und Pop wechselten sich ab mit bekannten Film-Klassikern, immer wieder unterbrochen von Showeinlagen der Vocal-Solisten Susan Albers, Jemma Endersby und Marco Mathias sowie grandiosen Drum-, Saxophon- und Trompetensoli. Rund 800 Sylter und Gäste hatten den Weg zu dem kostenlosen Benefizkonzert an den Hörnumer Hafen gefunden – der tosende Applaus zeigte, dass trotz des regnerischen Wetters keiner seine Entscheidung bereute. Damit auch die Zuschauer in der hintersten Reihe das Konzert genießen konnten, war sogar ein Video-Team angereist, das die Show auf eine große LED-Leinwand übertrug.

Zum ersten Mal in seiner 48-jährigen Geschichte war dieses außergewöhnliche Show- und Unterhaltungsorchester auf der Insel. „Es wurde Zeit, dass die Bundeswehr nach Sylt zurückkehrt“, scherzte der Veranstalter, Oberst d.R. Jens Hildebrandt, auf die Frage, warum er die Bigband der Bundeswehr nach Sylt geholt habe. Und fuhr fort: „Mir ist es wichtig, mit dem Benefizkonzert die Familien einsatzgeschädigter oder gefallener Soldaten zu unterstützen, die von unserem Parlament in die weltweiten Einsätze entsandt wurden.“ Und so gingen Ingo Evers und Andrea Janßen vom Bundeswehr Sozialwerk während des Konzertes mit ihren Spendendosen zwischen den Zuschauern umher, um für ebendiesen Zweck zu sammeln. Mit der Arche Wattenmeer und dem Kinder- und Jugendhaus Hörnum wurden zudem zwei Projekte vor Ort ausgewählt, die sich ebenfalls über Spenden in Höhe von jeweils 500 Euro freuen durften. „Unser Klettergerüst ist in die Jahre gekommen und muss ersetzt werden“, sagte die Vorsitzende Sylvia Dehn zur Verwendung durch das Kinder- und Jugendhaus das Geld verwenden werde. Dennis Schaper von der Schutzstation Wattenmeer freute sich darauf, mit dem Geld Schutzmaßnahmen für die Kreuzkröte finanzieren zu können. „Außerdem möchten wir gern den Mondfisch präparieren, der jüngst vor Sylt angespült wurde.“

Von Mai bis August ist die Big Band im gesamten Bundesgebiet unterwegs – nicht nur, um gute Laune zu verbreiten, sondern auch, um Werbung in eigener Sache zu machen und junge Menschen vom Arbeitgeber Bundeswehr zu überzeugen. Die Musiker sind samt und sonders handverlesen: Sängerin Susan Albers beispielsweise kennen viele noch aus den Live-Shows 2013 der TV-Sendung „Deutschland sucht den Superstar“. Jemma Endersby sang bereits mit Musik-Größen wie den Fantastischen Vier, Rea Garvey und Revolverheld und Marco Mathias stand bei „Eurovision Song Contest“, „Die deutsche Stimme“ und bei „Wetten dass...“ auf der Bühne. „Die Musiker haben erst das Casting durchlaufen und anschließend erfahren, dass sie Soldat werden müssen, um mitzuspielen“, berichtete Moderator und Tourmanager Johannes Langendorf augenzwinkernd und ergänzte: „Abgelehnt hat keiner von ihnen.“

Im kommenden Jahr können sich die Hörnumer vielleicht auf ein Wiedersehen freuen – zumindest, wenn es nach Veranstalter Jens Hildebrandt geht: „Dann bekommen wir den Hafen sicher bis auf den letzten Platz voll.“