Hebammenruf gerettet!

Sylter Hebammenruf bekommt Zuwachs vom Festland und kann somit weiterhin bestehen

27. Januar 2020, 15:16 Uhr

Westerland | Gute Nachrichten für werdende Mütter auf Sylt: Der Hebammenruf auf Sylt ist gesichert. Dies berichtete Tina Haltermann in Vertretung des Bürgermeisters auf der jüngsten Sitzung des Gesundheitsausschusses der Gemeinde Sylt am Montag, 20. Januar. Erst im September vergangenen Jahres hatte Liane Friedrichsen, Koordinatorin für Geburtshilfe des Kreises Nordfriesland, in einer Sitzung Ausschusses verkündet, der Hebammenruf stünde auf der Kippe: Finde sich nicht schnellstmöglich eine dritte Hebamme für den Hebammenruf, hätte es ihn ab Januar nicht mehr gegeben. Über die Handynummer des Hebammenrufs 01 51 / 51 71 71 72 sind zwei der drei Sylter Hebammen Cornelia von Böhlen und Heidrun Hepper nun aber weiterhin für werdende Mütter im Notfall rund um die Uhr erreichbar – bald mit neuer Unterstützung vom Festland.

„Insgesamt 27 Hebammen haben sich beim Kreis Nordfriesland auf die ausgeschriebene Stelle beworben“, freut sich Bürgermeister Nikolas Häckel. „Nun konnten wir für den Hebammenruf eine bereits mit der Insel vertraute Geburtshelferin von Festland gewinnen, die nach Bedarf auf Sylt unterstützt.“ Auch Tina Haltermann, leitende Verwaltungsbeamtin des Amtes Landschaft Sylt, ist glücklich über das Ergebnis: „Wir konnten bereits eine geeignete Wohnung finden, in der die Hebamme bei Bedarf untergebracht wird. Diese wird die Gemeinden 430 Euro inklusive aller Nebenkosten kosten.“ Fest auf der Insel stationiert wird die neue Geburtshelferin nicht: „Wir werden uns in den kommenden Tagen absprechen, wie unser Dienstplan aussehen wird“, so Hebamme Cornelia von Böhlen. „Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir nun Unterstützung erhalten.“ Viele Informationen sind über die neue Hebamme noch nicht bekannt – werdende Mütter können sich jedoch darauf freuen, Bettina vielleicht schon bald kennen zu lernen. Neben der durch die Inselgemeinden finanzierten Wohnung soll auch ein kleines Fahrzeug für die neue Unterstützung des Hebammenrufs organisiert werden: „Hierfür sind wir jedoch noch mit allen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern im gemeinsamen Gespräch“, so Häckel.

Seit dem Jahr 2015 gibt es den Hebammenruf auf der Insel, der zur Unterstützung des Rettungsdienstes und zur zusätzlichen Versorgung von geburtshilflichen Notfällen von den Sylter Gemeinden, dem Kreis Nordfriesland, dem Sozialministerium Schleswig-Holstein und dem Verband der Ersatzkassen (vdek) ins Leben gerufen wurde. Auslöser hierfür war die Abgabe des Versorgungsauftrages für die Geburtshilfe durch die Asklepios Nordseeklinik im Jahr 2014. Lediglich einmal im Jahr gab es bisher für 14 Tage Unterstützung durch eine dritte Hebamme aus Hamburg.

Im November vergangenen Jahres hatte die Gemeinde mit dem Kreis Nordfriesland aktiv begonnen, eine Vertretung für den Hebammenruf auf Sylt zu suchen. Auch die Gemeinde hatte auf der eigenen Hompage und durch die Sylt Marketing GmbH Werbung für den Hebammenruf getätigt. „Es konnte nur durch das persönliche Engagement aller Beteiligten so schnell zu dem sehr positiven Ergebnis kommen“, so der Bürgermeister. Auch der Round Table Sylt unterstützt seit vielen Jahren den Hebammenruf, indem die Notrufhandys durch den Serviceclub finanziert werden: „Dafür möchten wir uns besonders bedanken“, so die Hebammen.