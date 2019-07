Harte Zeiten für Bahnreisende

Anfang Juli beschädigte ein Lkw eine Brücke auf der Marschbahn / Die Folgen treffen Berufspendler, aber vor allem Sylt-Urlauber

von Pierre Boom

11. Juli 2019, 16:55 Uhr

Sylt/Hamburg | An diesem Wochenende beginnen auch die Sommerferien in Nordrhein-Westfalen – dem bevölkerungsreichsten Bundesland, aus dem traditionell jedes Jahr zehntausende Urlauber nach Sylt kommen. Allerdings werden in der aktuellen Saison diesen treuen Inselgästen, so sie denn mit der Bahn fahren, ihre An- und Abreisen unangenehm erschwert.

Der Grund: Am Montag vor einer Woche, am 1. Juli, kam es am Nachmittag bei Langenhorn auf dem Festland zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei dem ein Lkw mit einem zu hohen Ladekran gegen eine Eisenbahnbrücke gefahren ist. Dabei wurde die Brücke so stark beschädigt, dass während der laut Angaben der Deutschen Bahn mindestens vier Wochen andauernden Reparaturarbeiten ein ungefähr 20 Kilometer langer Abschnitt der Marschbahntrasse nur eingleisig befahrbar ist. Dies hat weitreichende Folgen für die DB-Regionalzüge RE6 zwischen Hamburg-Altona und Westerland und insbesondere für die vier IC-Züge, die von beziehungsweise nach Sylt unterwegs sind.

Als einzige Fernverkehrszüge fahren bis voraussichtlich Ende Juli der IC 2310 (von Frankfurt über Köln und Hamburg bis Westerland, ab HH-Hbf um 13.17 Uhr) und in Gegenrichtung der IC 2311 (ab Westerland um 9.26 Uhr über Hamburg bis Stuttgart).

Vor allem in Richtung Süden ist ab Niebüll bzw. Husum mit einer Reisezeitverlängerung von zirka 30 Minuten zu rechnen, teilt die Bahn mit. Dieses Zugpaar verkehrt aber weiterhin auch mit den Kurswagen nach Dagebüll. Diese IC-Züge sind außerdem für Reisende des Nahverkehrs zwischen Hamburg-Altona und Westerland freigegeben.

Zwei Fernverkehrszüge (IC 2072 und IC 2073 von bzw. nach Berlin und Dresden sowie IC 2314 und IC 2315 von Köln bzw. nach Köln und Stuttgart) fahren bis Ende Juli nur bis Husum, nicht aber nach Sylt. Reisende müssen also zwischen Husum und Westerland die Nahverkehrszüge der DB Regio nutzen.

Die beiden Fernverkehrszüge IC 2374 (von Hamburg-Altona nach Westerland) und IC 2375 (in der Gegenrichtung) fallen bis voraussichtlich Ende Juli sogar ganz aus.

Die Fahrzeiten der DB-Nahverkehrszüge ab Westerland in Richtung Hamburg verlängern sich bis Husum aufgrund der Reparaturarbeiten und der Eingleisigkeit um zirka 30 Minuten. In Husum sollen die Züge laut Deutscher Bahn bis zur Abfahrtzeit des jeweiligen Folgezuges stehen bleiben, um dann im regulären Fahrplan bis Hamburg-Altona weiterzufahren. Die Gesamtfahrzeit auf den Zugverbindungen von Westerland nach Hamburg-Altona verlängert sich dadurch um zirka 60 Minuten. Die Verstärkerzüge zwischen Husum und Niebüll fallen aus.

Auf der Gegenstrecke, also in Richtung Norden, sollen die Züge im so genannten Ersatzkonzept überwiegend wie im normalen Fahrplan fahren. Zusätzlich werden alle Triebwagen des an den DB-Autozug angehängten Sylt Shuttle Plus (SSP) zwischen Niebüll und Westerland (Sylt) für Nahverkehrskunden freigegeben.

Ob die Brückenarbeiten in Langenhorn tatsächlich bis Ende Juli beendet sind, bleibt noch abzuwarten. Aber bereits für August hat die Deutsche Bahn weitere Bauarbeiten auf der Marschbahn angekündigt. In deren Folge kommt es auf der DB Regio-Linie RE 6 (von Hamburg-Altona nach Westerland und zurück) von Donnerstag, 1. August, 22 Uhr bis Sonntag, 25. August, 2.30 Uhr zu Zugausfällen und Schienenersatzverkehren zwischen Hamburg und Husum sowie zu früheren oder späteren Abfahrts- und Ankunftszeiten.