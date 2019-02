Handwerker verzweifelt gesucht

Auf der Insel macht sich der Handwerkermangel immer mehr bemerkbar / Imagekampagne soll Handwerksberufe attraktiver machen

24. Februar 2019, 17:21 Uhr

Der Insel fehlen die Handwerker. Aktuelle Beispiele, über die in der Sylter Rundschau in den vergangenen Wochen und Monaten berichtet wurde, gibt es reichlich: Der geplante Umbau der Sild Danske Skole verzögert sich, obwohl die Gelder und Genehmigungen da sind, die Baumaßnahmen im Keitumer Friesensaal ziehen sich in die Länge und auch im Straßenbau ist die Lage angespannt. „Wir haben so viele Baustellen“, beklagte Bürgermeister Nikolas Häckel Ende des vergangenen Jahres im Ortsbeirat Westerland, „aber keine Leute, die die Arbeiten ausführen.“

Von deutschlandweit 150.000 unbesetzten Stellen berichtet der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) unter Berufung auf die Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Sylt ist da keine Ausnahme – die Insellage eher ein zusätzlicher Nachteil. Stephan Tack, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Nordfriesland Nord, weiß, woran das liegt: „Vor allem das Bahnproblem ist unser Problem“, beklagt er gegenüber unserer Zeitung. Man wisse nie, ob man es pünktlich auf die Insel schafft oder ob man überhaupt rüberkommt. „Viele Fachkräfte entscheiden sich daher für Jobs auf dem Festland, weil sie da bei gleichem Lohn nicht auch noch pendeln müssen.“

Doch nicht nur die Insellage sei ein Grund für die fehlenden Handwerker, auch der fehlende Nachwuchs führe zu langen Wartezeiten. „Wir haben es in den letzten Jahren versäumt, genug Nachfolger anzulernen und auszubilden“, sagt Stephan Tack. Hinzu komme ein Imageproblem: „In den Schulen kommen wir schlecht an die jungen Leute heran. Fächer wie Werken stehen immer seltener auf dem Stundenplan und nehmen den Kindern die Möglichkeit, ihre handwerklichen Fähigkeiten zur erkennen und zu entwickeln. Noch dazu wollen viele Eltern, dass ihre Kinder studieren“, so Tack.

Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) weiß um die angespannte Lage im Land: „Fachkräftemangel im Handwerk ist ein Problem und bleibt ein Problem.“ Man müsse nun zusehen, „dass auch Handwerksbetriebe in neue Formen des Rekrutierens gehen“.

Eine Imagekampagne soll helfen, das Handwerk stärker in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit zu rücken und ein zeitgemäßes, modernes Bild zu vermitteln. „Die Handwerksberufe müssen mehr ins Bewusstsein, vor allem das der jungen Leute im Land, gerückt werden“, betont Tack. „Man lebt gut von dem Beruf. Mitunter verdient man als ausgelernter Handwerker sogar mehr, als ein angestellter Steuerberater.“

Sorgen über einen Auftragsmangel müssten sich ausgelernte Handwerker jedenfalls nicht machen, sagt Stephan Tack. Das zeigt auch die Zufriedenheit der Handwerksbetriebe in Schleswig- Holstein im vergangenen Jahr. In einer landesweiten Umfrage hätten nach Angaben der Handwerkskammer rund 97 Prozent der Betriebe ihre Geschäftslage zwischen Oktober und Dezember 2018 als gut oder befriedigend bewertet. Nur drei Prozent waren demnach unzufrieden.