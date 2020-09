Sylter Vereinssport : Handballer fiebern neuer Saison entgegen

Am 26. September beginnt für den TSV Westerland endlich der Spielbetrieb in der Landesliga Nord.

von Ralf Henningsen

17. September 2020, 16:53 Uhr

Westerland | „Wir hatten eine lange Durststrecke, aber jetzt geht es endlich wieder los.“ Lars Schnittgard, Trainer der ersten Herrenmannschaft der Handballabteilung des TSV Westerland, und seine Spieler fiebern dem ersten Spiel der neuen Saison am 26. September entgegen. Auswärts gegen den Büdelsdorfer TSV wollen die Blauweißen gleich Punkte einfahren, um im neuen Spielmodus zu bestehen.

Als die letzte Handballsaison der Landesliga coronabedingt abgebrochen und die Spielstände eingefroren wurden, hatten die Handballer des TSV Westerland Glück – sonst wären sie wohl in die Kreisoberliga abgestiegen. „Vier oder fünf Spiele fehlten noch, realistisch betrachtet hätten wir es nicht geschafft“, blickt Lars Schnittgard (54) zurück. So aber gab es nur Aufsteiger, und weil einige Mannschaften ihre Meldung zurückgezogen haben, starten die zwei Landesligen (Nord und Süd) wieder mit insgesamt 28 Mannschaften in die neue Spielrunde. Der TSV Westerland ist zum fünften Mal in Folge dabei.

Normalerweise beginnt der Spielbetrieb bei den Handballern Ende August. Wegen der Pandemie wurde die Pokalrunde aber ausgesetzt, die Ligen des Handballverbandes Schleswig-Holstein beginnen am 26./27. September unter Coronaauflagen mit der Punktrunde. „Wir alle wollten einfach spielen“, sagt Lars Schnittgard, da nimmt man die Vorsichtsmaßnahmen zum Infektionsschutz gern in Kauf.

Der neue Spielmodus für die Landesliga Nord sieht vor, dass die 14 Mannschaften in der Vorrunde in Staffeln mit sieben Mannschaften je Gegner ein Hin- und Rückspiel bestreiten. Die Gruppen wurden ausgelost. Nach der Vorrunde mit zwölf Spielen treten die ersten drei Mannschaften der beiden Gruppen in der Aufstiegsrunde gegeneinander an, während die verbliebenen Teams in der Abstiegsrunde spielen. Der neue Spielmodus soll gewährleisten, dass die Saison auch mit 20 statt 26 Spieltagen zu einem gerechten Ergebnis kommt. Dadurch steigt die Zahl der Playoff-Entscheidungsspiele. „Der neue Modus ist wirklich interessant“, sagt Trainer Lars Schnittgard, aber er verlangt den Teams auch viel ab. Mit Büdelsdorf und Büsum (25. Oktober) stehen zu Saisonbeginn gleich zwei harte Begegnungen bevor. „Wenn wir die vergeigen, landen wir gleich im unteren Tableau.“ Schnittgards Botschaft an die Mannschaft: „Jeder Punkt ist megawichtig.“ Als Tabellenletzte der letzten Serie hätten es die Sylter schwer genug in der neuen Spielzeit. „Darum ist es vor allem unser Ziel, nicht abzusteigen.“

Das Hygienekonzept des Handballverbands Schleswig-Holstein halten die Handballer bereits beim Training ein. Der Mund-Nasen-Schutz wird erst am Spielfeldrand in der Sporthalle abgenommen, und Desinfektionsmittel stehen jederzeit bereit. Mit drei Ein- und Ausgängen in der Halle am Schulzentrum haben die Sylter schon baulich einen Vorteil – für die Heimmannschaft, die Schiedsrichter und das Kampfgericht sowie für die Gegner gibt es eigene Türen. Nach der Corona-Verordnung der Landesregierung darf der Zuschauerraum zu 25 Prozent belegt sein, so dass 80 bis 100 Zuschauer die Spiele vom verfolgen dürfen. Für die namentliche Registrierung der Zuschauer werden zwei Ordner abgestellt.

Im Spielerkader der ersten Herrenmannschaft gab es einige Veränderungen. Unter anderem ist Dejan Cucic (19) nach zwei Jahren auf dem Festland – in der Oberliga mit der A-Jugend von Sieverstedt und Jarplund – nun zu den Westerländer Herren gewechselt. Für den langjährigen Westerländer Trainer Olaf Rogge, der nun den Frauen-Zweitligisten TSV Nord Harrislee coacht, übernimmt Kai Thielebein neben Lars Schnittgard das Kommando. Der 38-jährige Sylter bringt als ehemaliger Spieler der SG Flensburg-Handewitt in der ersten und zweiten Liga viel Erfahrung mit.

Nach dem Auswärtsspiel gegen den TSV Büdelsdorf geht die Landesliga erstmal für vier Wochen in die Herbstferien, dann treten die Sylter beim TSV Büsum an. Bis zum ersten Heimspiel muss das Inselpublikum noch warten. Am 31. Oktober um 18.30 Uhr erwartet der TSV Westerland mit dem TSV Mildstedt einen Aufstiegsaspiranten.





Landesliga Nord Männer

Gruppe A: TSV Büsum, TSV Mildstedt, HG OKT (Owschlag, Kropp/Tetenhusen), HSG Tarp/Wanderup II, Büdelsdorfer TSV, TSV Westerland, TSV RW Niebüll