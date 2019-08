Robert Habeck zu Gast auf Sylt : Habeck diskutiert, liest und signiert

Der Schriftsteller und Politiker kommt am Donnerstag, 8. August, nach Sylt.

von Ralf Henningsen

06. August 2019, 16:51 Uhr

Sylt | Robert Habeck – Schriftsteller, Politiker und Bundesvorsitzender der Grünen aus Flensburg – kommt am Donnerstag, 8. August, nach Sylt. Bei einer Signierstunde, einem „Thing“ am Denghoog und einer Abendveranstaltung im Kaamp-Hüs kommt der 49-Jährige auch mit der Öffentlichkeit in Kontakt.

Schon um 14 Uhr signiert Robert Habeck seine Bücher im Buchhaus Voss in der Friedrichstraße 27 in Westerland. Der Termin wurde vorverlegt.

Zwischen 17.15 und 18.15 Uhr beantwortet Habeck bei einem „Thing am Denghoog“ in Wenningstedt Fragen zum neuen Grundsatzprogramm der Grünen. Das Motto: „Welchen Kurs nimmt Grün?“ Im Mittelpunkt stehen die aktuelle Berliner Politik mit Themen wie Klimaschutz, Plastikmüll, Wohnungsnot und natürlich Parallelen zu Sylt. Als Thing wurden Volksversammlungen nach germanischen Rechten bezeichnet. Den Sylter Grünen geht es darum, gemeinsam mit dem Publikum zu diskutieren. Deshalb findet die Veranstaltung auch am über 5000 Jahre alten Denghoog in Wenningstedt statt, dem wahrscheinlich ältesten Thingplatz Sylts. Lothar Koch, Insel-Grüner und Autor des utopischen Romans „Syltopia“, und die Sylter Journalisten Imke Wein moderieren die etwa einstündige Fragestunde unter freiem Himmel, auf der Wiese am Denghoog in direkter Nachbarschaft zur Friesenkapelle.

Um 20 Uhr wird Robert Habeck im Rahmen des Kampener Literatursommers im Kaamp Hüs aus seinem aktuellen Buch „Wer wir sein könnten“ lesen. Der gebürtige Lübecker und Vater von vier Söhnen geht darin dem Zusammenhang von Sprache und Politik nach und erkundet dabei den Unterschied zwischen totalitärer und offener Kommunikation. Habeck entwirft in seinem Buch eine Skizze, wie Politik Menschen in ihrer Verschiedenheit zusammenbringen kann. Im moderierten Gespräch stellt er sich den Fragen des Sylter-Rundschau-Chefredakteurs Michael Stitz. Diese Veranstaltung ist bereits seit Wochen ausverkauft.