Weihnachten auf Sylt : Gute Wetterprognose für das Weihnachtsbaden

Am 26. Dezember findet das 34. Westerländer Weihnachtsbaden statt.

von Ralf Henningsen

23. Dezember 2018, 16:39 Uhr

Sylt | Fünf Grad „warmes“ Wasser, eine Außentemperatur von acht bis neun Grad, dazu eine frische Brise aus Nordwest bis West – die Wetterprognose für den zweiten Feiertag verspricht gute Bedingungen für das 34. Westerländer Weihnachtsbaden. „Wir sind guter Hoffnung“, meinte gestern Veranstaltungsleiter Jörg Elias, „wenn es die Nordsee zulässt, wird das Weihnachtsbaden stattfinden.“

Damit würde die 1985 begonnene Tradition endlich wieder fortgeführt, nachdem sie in den vergangenen zwei Jahren sturmbedingt eine Pause einlegen musste. Weihnachten 2016 zog Sturmtief Barbara mit Windstärke 12 über Sylt, Weihnachten 2017 war es Sturmtief Diethelm mit Sturmböen der Windstärke 10.

Beim Weihnachtsbaden am 26. Dezember geht es auf der Promenade weihnachtlich zu. Gastronomiestände rund um die Musikmuschel laden zum Verweilen ein. Sogar der Weihnachtsmann beehrt die launige Veranstaltung am Hauptstrand. Dort kühlen sich ab 14.30 Uhr die Teilnehmer ab, die sich bereits ab 13 Uhr vor der Galerie am Meer an der Promenade anmelden können. Wegen der begrenzten Platzmöglichkeiten zum Umziehen ist die Teilnehmerzahl auf 150 Badende beschränkt – daher empfiehlt sich rechtzeitiges Erscheinen.

Die Schwimmer erwartet im Anschluss an die Mutprobe eine heiße Dusche, danach gibt’s zur Belohnung eine Urkunde. Ab 14.45 Uhr wird zudem der Sylter Shanty-Chor das Publikum mit Shantys und Seemannsliedern musikalisch unterhalten.