Gute Ernte nach heißem Sommer

Zahlreiche motivierte Erntehelfer kamen am Sonnabend nach Keitum, um gemeinsam 2700 Solaris-Reben abzuernten

von Anja Werner

17. September 2018, 17:24 Uhr

Der ausgesprochen warme und sonnige Sommer hat sich nicht nur in hohen Gästezahlen auf Sylt bemerkbar gemacht, auch die Ernte auf Deutschlands nördlichstem Weinberg am vergangenen Sonnabend profitierte von den vielen Sonnenstunden: „Die Menge und Qualität der diesjährigen Ernte ist super“, erklärt Hobbywinzer Henning Lehmann. Trotz anhaltender Trockenheit sei der 2018er Jahrgang wesentlich besser ausgefallen, als nach dem verregneten Sommer 2017. „Die Trauben haben einen Oechslegrad von 97 – zum Vergleich: 2017 waren es nur 70 – so wird der Alkoholgehalt des fertigen Weines um die 13 Prozent betragen und der Wein trotzdem noch eine sehr angenehme Restsüße haben.“

Obwohl der Morgen erstmal mit einem kräftigen Regenschauer startete, waren wieder zahlreiche motivierte Erntehelfer nach Keitum gekommen, um gemeinsam die 2700 Solaris-Reben abzuernten – ob die Motivation hierbei allein im Erlebnis lag oder auch an der Flasche Sölviin, die jeder Helfer bekam, sei dahingestellt.

Für die kommenden Jahrgänge wird das Winzer-Trio aus Architekt Henning Lehmann, Sommelier Birgitta Quendler und Heizungs- und Sanitärfachmann Olaf Klein wohl noch einige helfende Hände mehr benötigen, die mit anpacken: Denn Anfang des Jahres wurden weitere 6000 Reben gepflanzt.

Die Weinlese auf Deutschlands nördlichstem Weinberg zieht mittlerweile bereits Fans aus ganz Deutschland an: So das Mutter-Tochter-Gespann Kathrin und Louisa Kottmann. Die Beiden sind extra für die Ernte aus Münster und Bremen angereist und standen schon um acht Uhr morgens bereit, um die langen Rebenreihen von den reifen Trauben zu befreien. „Meine Tochter hat das für uns organisiert. Ich interessiere mich sehr für Wein und freue mich, den spannenden Weg der Traube von der Rebe bis in die Flasche selbst mitzuerleben“ erklärt Mutter Kathrin.

Tochter Louisa ergänzt, dass sich beide viel mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen: „Es ist toll zu sehen, dass nachhaltiger und umweltverträglicher Weinbau möglich ist – ohne chemischen Dünger und Pestizide.“

Eine Menge Spaß hatten die beiden bei der Weinlese auch, und hinterher freuten sie sich auf ihre erste Kostprobe des Sölviin, „den haben wir beide noch nicht probiert.“

Die Weintrauben wurden noch vor Ort zu Maische verarbeitet und in Tanks abgefüllt, exakt 1220 Liter kamen dieses Jahr zusammen. Wie der Sylter Sommer dann als Wein schmeckt, kann man im Frühling 2019 selbst kosten: Dann ist der 2018er Jahrgang Sölviin für 25 Euro pro Flasche online und in ausgesuchten Geschäften erhältlich.