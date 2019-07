Guido statt Heidi

von ago

05. Juli 2019, 15:20 Uhr

Das pinkfarbene „Shopping-Queen“-Fahrzeug schlängelte sich in dieser Woche wieder einmal durch die Sylter Straßen und erreichte damit so viel Aufmerksamkeit, dass man fast meinen könnte, Guido Maria Kretschmer höchstpersönlich säße am Steuer. Zugegeben – dann würde ich den Hype schon eher verstehen, denn einen Schnack mit dem Modedesigner er stelle ich mir doch sehr unterhaltsam vor ...

Vor allem könnte man wunderbar das aktuelle Aufregerthema im Netz mit ihm diskutieren: Die neue ProSieben-Show „Queen of Drags“. Die Show soll Deutschlands „beste und bunteste Dragqueen“ küren. Dass ausgerechnet Heidi Klum, als weiße und heterosexuelle Frau diese Show moderieren soll, passt vielen gar nicht. So wurde eine Petition gestartet, die dafür sorgen soll, dass eine queere Persönlichkeit die Aufgabe Heidis übernehmen soll. Von Conchita Wurst über Olivia Jones und Hape Kerkeling bis hin zu – Na? Genau! – Guido Maria Kretschmer reichten die Vorschläge. Und mal ehrlich, gegen ein bisschen mehr Sendezeit für unseren Guido, der dem Thema auch mit dem nötigen Respekt begegnen würde, und weniger hirnloses Gesülze von Heidi hätte ich auch nichts einzuwenden.