Sylt im Hochzeitsfieber : Guido Maria Kretschmer: Promi-Hochzeit des Jahres

Am Sonnabend heiratet TV-Star Guido Maria Kretschmer seinen Lebensgefährten Frank Mutters, doch Details der Hochzeit sind kaum bekannt.

von shz.de

06. September 2018, 17:58 Uhr

Keitum | Am Sonnabend gibt TV-„Shopping Queen“ Guido Maria Kretschmer (53) auf Sylt seinem langjährigen Lebensgefährten Frank Mutters (63) das Ja-Wort. Die beiden sind seit mehr als 30 Jahren zusammen und seit 2012 eine eingetragene Lebenspartnerschaft.

Die Trauung findet in der Keitumer Kirche St. Severin statt, gefeiert wird abends in der Sansibar. Erwartet werden nicht nur zahlreiche geladene Gäste, sondern auch viele Promi-Fotografen. Allerdings hat sich eine Hamburger Illustrierte die Exklusivrechte an der Berichterstattung gesichert.