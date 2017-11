Einwohnerversammlung : Grundlagen für die Sylter Zukunft

vergrößern 1 von 1 Foto: Henningsen 1 von 1

von Ralf Henningsen

erstellt am 25.Nov.2017 | 05:11 Uhr

Auf Sylt gibt es viele Themen, die die Gemüter erhitzen – und viele Bürger auch an ihren gewählten Volksvertretern zweifeln lassen. Oft mangelt es jedoch nur an Informationen und am Meinungsaustausch – ein Manko, das Gemeindevertretung und Verwaltung am Donnerstag mit einer Einwohnerversammlung abstellen wollten. Knapp 100 Sylter nutzten die Gelegenheit, sich vom Bürgermeister und den Eigenbetrieben KLM und EVS informieren zu lassen. Daraus entwickelte sich ein reger Dialog – und meist auch Zustimmung für kommunalpolitische Entscheidungen.



234 neue Wohnungen in der Gemeinde Sylt





Im August 2013 haben die Gemeinderäte den Bau von 500 neuen Dauerwohnungen in der Gemeinde Sylt beschlossen. Bis Jahresende 2017 seien 234 Wohnungen bezugsfertig fertiggestellt, bis Ende 2018 soll die Zahl auf 341 steigen, berichtete KLM-Chef Marcus Kopplin. Dafür investiert die Gemeinde knapp 50 Millionen Euro. Die Frage, die vielen Gästen unter den Nägeln brannte: Gibt es überhaupt noch Nachfrage nach so vielen neuen Wohnungen? Kopplins klare Antwort: Beim kommunalen Liegenschaftsmanagement lägen derzeit knapp 400 Bewerbungen für neue Wohnungen vor. Bei einer durchschnittlichen Haushaltsgröße von zwei Personen suchten also 800 Menschen eine neue Wohnung. Sylt müsse um Arbeitskräfte werben, und dazu reichten eine „zauberhafte Natur und Bevölkerung“ nicht aus. Das KLM stelle „tolle Wohnungen zu einem guten Preis“ bereit. „Mit Mieten von unter zehn Euro gehören wir zu den günstigsten Anbietern im Norden.“

Der kommunale Wohnungsbau drücke auch das Mietniveau auf Sylt, erklärte Kopplin – mit einem Effekt auf „zum Teil skurrile Mietforderungen“ von privaten Vermietern. KLM-Mieter wüssten dank einer Staffelmiete heute schon, was sie in 20 Jahren zahlen müssen.

Vor dem Neubauprogramm verfügte das KLM bereits über 853 Mietwohnungen. Neu hinzugekommen sind 42 Wohnungen in den Häusern Stettiner Str. 11a-d und 13 a-c, vier Wohnungen in der Feuerwache am Fliegerhorst, 15 Wohnungen im Ida-Ehre-Haus (Kirchenweg 26), zwölf Wohnungen in der Stettiner Str. 15a und b, zehn Wohnungen im Hoyerweg 8a und b, 27 Wohnungen in der Friesischen Str. 24a und im Bahnweg 5 bis 7, 32 Wohnungen in der Apenrader Str. 14 bzw. Kollundweg 20 bis 24, 60 Wohnungen Am Bastianplatz 10 bis 16 und Rote Erde 1 bis 9, zwölf Wohnungen im Seniorenzentrum Steinmannstraße 63 sowie 20 Wohnungen in der Bastianstraße 22c. Im nächsten Jahr kommen zehn Reihenhäuser in Westerland (Rote Erde/Zwischen den Hedigen), 25 Wohnungen in der Hans-Böckler-Str. 11a bis c sowie 72 Wohnungen in der Königsberger Str. 2 bis 6 hinzu.

Für das Jahr 2019 ist der Bau von zehn Doppelhäusern mit 20 Wohneinheiten im Tinnumer Boy-Peter-Eben-Weg geplant. Über dieses Projekt wird aber zunächst am Dienstag im Tinnumer Ortsbeirat beraten. Großprojekte auf der KLM-Agenda sind dann die Quartiersentwicklung mit 250 bis 300 Wohnungen auf dem Westerländer StOV-Gelände (Hugo-Köcke-Weg) sowie langfristig im Westhedig, wo die Schlichtwohnungen der Neuen Heimat wegen schlechter Bausubstanz nicht mehr zu modernisieren sind. Langfristig sollen auch die Hochhäuser in der Danziger Str. 4 und der Theodor-Heuss-Str. 5 erneuert werden. In List stehen 24 Wohnungen in der Bahnhofstraße zur Modernisierung an.

Ein Anwohner vom Liiger Hörn aus Tinnum sprach sich dafür aus, dass die Doppelhäuser im benachbarten Boy-Peter-Eben-Weg auf Erbpachtbasis verkauft und nicht vermietet werden sollten – so wie damals bei der Besiedelung des Liiger Hörns. Kopplin setzte den Schwerpunkt jedoch bei Mietwohnungen, um jungen Familien schnell bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Aber 2018 wird es in Westerland (Rote Erde/Zwischen den Hedigen) auch zehn neue Reihenhäuser geben, die für etwa 200 000 Euro zum Kauf angeboten werden. Hinzu kommen noch 60 000 bis 70 000 Euro für den Innenausbau sowie Nebenkosten, so dass die Käufer für knapp 300 000 Euro ein Reihenhaus erstehen können. Das Grundstück bleibt im Eigentum der Gemeinde, monatlich wird eine Erbpacht von 200 bis 360 Euro fällig.



Kinderbetreuung platzt aus allen Nähten





Die Geburtenzahlen in der Gemeinde Sylt steigen – von 83 im Jahr 2014 über 101 (2015) auf 113 (2016). In diesem Jahr seien bislang 93 kleine Sylter zur Welt gekommen, berichtete Bürgermeister Nikolas Häckel. Entsprechend weitet die Gemeinde auch ihre Kinderbetreuung aus. In der Gemeinde gibt es derzeit insgesamt 125 Plätze in vier Kinderkrippen, 288 Plätze in den fünf Kindergärten und 245 Plätze in drei Kinderhorten, aber auch eine 60-köpfige Warteliste für Kinderhorte. „Wir platzen aus allen Nähten“, erklärte Häckel. Im laufenden Jahr bezuschusse die Gemeinde die Kindergärten mit knapp 2,8 Millionen Euro. Die Kinderbetreuung sei zwar defizitär, „aber eine gute Grundlage für unsere Zukunft.“



Neuer Speicher für das Sylter Trinkwasser





„Ist die Sylter Wasserversorgung sicher?“ lautete die Kernfrage an Bastian Guetari. „Mittelfristig ist sie definitiv sichergestellt“, antwortete der Lister, der bei der Energieversorgung Sylt (EVS) für die technische Planung zuständig ist. Aus 16 Brunnen in der Umgebung des Fliegerhorstes fördern die EVS und die Ver- und Entsorgung Norddörfer (VEN) das Grundwasser für die Trinkwasserversorgung auf Sylt – aus 35 Metern Tiefe. 2013 betrug der Verbrauch 2,1 Millionen Kubikmeter, 2016 stieg er auf 2,346 Millionen und „dieses Jahr werden wir die Marke von 2,4 Millionen Kubikmeter knacken“, berichtete Guetari. Genehmigt seien 2,8 Millionen, für 2019 rechnet die EVS mit einer 90prozentigen Ausnutzung der Fördermenge. „Der größte Knackpunkt“ ist für den EVS-Experten das Leitungsnetz. Die Förderung betrage maximal 500 Kubikmeter pro Stunde, doch im Sommer würden bis zu 900 Kubikmeter abgegeben. Die EVS plant daher einen weiteren Speicher auf dem Gelände des Wasserwerks. Dabei behalte die EVS ihr lebenswichtiges Grundwasserreservoir genau im Blick – die Süßwasserlinse 100 Meter unter der Insel wird mit Hilfe von Geothermiebrunnen untersucht. Guetari widersprach auch Ängsten, das Grundwasser könnte durch Unfälle auf dem Flughafen oder durch Salzwasser gefährdet sein. „Das haben wir definitiv im Griff.“