Leben auf der Insel Sylt : Grünen-Antrag zum Dauerwohnraum: Bauausschuss einigt sich auf Kompromisslösung

Die Grünen haben im Bauausschuss den Antrag auf eine detaillierte Datenerfassung zu „vernichtetem“ Dauerwohnraum gestellt. In seiner ursprünglichen Fassung ist der Antrag nicht beschlossen worden, wohl aber als Kompromiss in einer modifizierten Version.

11. Januar 2022, 15:13 Uhr

Die Fraktion der Grünen wünscht sich mehr Klarheit, mehr Fakten beim Thema Dauerwohnraum, der auf Sylt verlorengeht. Dazu haben sie am Montagabend im Bauausschuss einen Antrag auf eine detailliertere Datenerfassung in dieser Sache gestellt. In seiner ursprünglichen Form kam der Antrag allerdings nicht zur Abstimmung, auch weil es seitens der Verwaltung Bedenken gab.

Bessere Datenlage zum Dauerwohnraum

Karl-Heinz Rüther stellte seinen Antrag stellvertretend für die Grünen im Ausschuss vor. „Uns fehlt ein Kontrollorgan, das uns sagt, was passiert hier. Wieviel Dauerwohnraum geht tatsächlich verloren, bisher tappen wir da immer noch ziemlich im Dunkeln, obwohl uns das ALP-Gutachten längst gesagt hat, wo die Reise hingeht.“ Das Gutachten des ALP Instituts für Wohnen und Stadtentwicklung GmbH hat für Sylt unlängst aufgezeigt, dass bis zum Jahr 2030 rund 2.500 Wohnungen für eine Dauerwohnnutzung zu errichten seien, um den Wohnungsmarkt zu entspannen.

Der Grünen-Antrag im Wortlaut lautet: „Der Bauausschuss möge beschließen, dass die Verwaltung bei den Bauanträgen jeweils den Gewinn und Verlust von Fläche und Anzahl von Räumen als eigene Zeile dem jeweiligen Bauantrag beifügt, aufzuschlüsseln nach Dauerwohnraum, Ferienwohnungen/Appartements und Gewerberäumen.“ Zudem solle mit den Amtsgemeinden Kontakt aufgenommen werden, dass sie sich anschließen.

Überlastete Verwaltung

Da die Verwaltung seit Monaten sehr dünn besetzt, überlastet ist und am Limit arbeitet, gab sogleich Peter Andresen von der Bauaufsicht der Gemeinde Sylt zu bedenken, „das können wir personell so nicht leisten“.

Markus Gieppner (Insulaner) regte an, die Bauantragssteller zu einer Selbsterklärung zu verpflichten. „Dann hätten wir schon mal ein paar Zahlen.“

Roland Klockenhoff (Grüne) sprach bei dem Antrag von einem Mosaiksteinchen, einer Hilfestellung zur Entscheidungsfindung. „Ich denke, eine kleine Spalte mehr auszufüllen, ist nicht zu viel verlangt.“

Frank Zahel (CDU) gab wiederum zu bedenken, „wir haben uns an Baurecht zu halten. Wenn erst einmal Baurecht herrscht, werden wir da nichts weiter dran ändern können. Dazu wissen wir um die Besetzung unserer Verwaltung, die ja auch vorschlägt, nicht zuzustimmen. Warum also sollen wir etwas beauftragen, von dem wir wissen, dass es in nächster Zeit nicht abgearbeitet werden kann?“.

Kompromisslösung beschlossen

Als Kompromisslösung schlug Zahel später vor, im Grünen-Antrag das Wort Verwaltung durch Antragssteller zu ersetzen, um so die Behörde zu entlasten. Peter Peters (CDU) machte den Vorschlag, die Formulierung „Anzahl von Räumen“ zu streichen, um das Ganze kompakter zu machen.

Folgender Antrag kam schließlich zur Abstimmung: „Der Bauausschuss möge beschließen, dass die Antragsteller bei den Bauanträgen jeweils den Gewinn und Verlust von Fläche als eigene Zeile dem jeweiligen Bauantrag beifügen, aufgeschlüsselt nach Dauerwohnraum, Ferienwohnungen/Appartements und Gewerberäumen.“ Sieben Ausschussmitglieder stimmten dafür, zwei enthielten sich. Inwieweit ein solches Vorgehen künftig in der Praxis umzusetzen ist, soll noch geprüft werden.