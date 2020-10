Grüne stellen Eckpunkte für Mobilitätskonzept vor

Avatar_shz von lei

19. Oktober 2020, 17:41 Uhr

List | Die Lister Grünen sind in Sorge, dass mit der Realisierung des Dünenparks und weiterer großer Bauvorhaben der Autoverkehr auf der Insel noch weiter zunimmt. Nun haben sie die Eckpunkte für ein Mobilitätskonzept in List und insular vorgestellt. Dieses sieht Alternativen zum Auto vor, „die bezahlbar, attraktiv und bedarfsgerecht sind“. Konkret sieht das grüne Mobilitätskonzept mehrere Punkte vor: Dazu gehören ein leistungsfähiger ÖPNV, der die ganze Insel einbezieht, der Ausbau sicherer Rad- und Fußwege sowie ein „einfach nutzbares Sharing-System in nennenswertem Ausmaß“.

Darüber hinaus regen die Grünen an, „bedarfsgerechte Gepäcktransportideen und Aufbewahrungsmöglichkeiten von Gepäck in Einkaufsstraßen und Strandübergängen“ zu installieren.

„Wenn wir als Gemeinde das clever anstellen, können wir List zu einem Ort machen, der Menschen auch ohne eigenes Auto anzieht“, sagt Margot Böhm, Gemeindevertreterin in List. Dazu brauche es jedoch eindeutige Signale und entsprechende Planungen aus der Politik. „Das alles können wir aus anderen Gemeinden abgucken“, so Böhm weiter.

Die Lister Grünen wünschen sich, dass alle Gemeindevertreter und alle engagierten Bürger bei der Sache gemeinsam an einem Strang ziehen, um „bestmögliche Ergebnis für List und für die Insel zu erzielen“.

In der vergangenen Sitzung des Lister Bauausschusses wurde durch die Verwaltung bereits eine Bestandsaufnahme in Sachen Radverkehr gemacht. Nun soll in den kommenden Wochen eine Situationsanalyse über den Fuß- und den Autoverkehr folgen.

Danach sollen tragfähige und wirksame Konzepte entwickelt, diskutiert und umgesetzt werden.

„Das in einem größeren insularen Rahmen weiterzuführen, ist natürlich erforderlich“, sagt Rolf Bünte vom Vorstand der Grünen auf der Insel Sylt.