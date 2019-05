Wahlergebnisse auf Sylt : Grüne große Gewinner - Union stärkste Kraft - SPD verliert

Bei den Europa-Wahlen spiegelt das insulare Ergebnis auch das bundesweite wider.

von shz.de

27. Mai 2019, 08:16 Uhr

14 704 Sylter hatten am Sonntag auf der Insel die Wahl. In der Gemeinde Sylt und im Amt Landschaft Sylt konnte sich die CDU als stärkste Kraft durchsetzen, die Grünen werden zweitstärkste Kraft, gefolgt von der SPD, die herbe Verluste hinnehmen muss.

In sieben Sylter Wahlbezirken der Gemeinde Sylt landeten die Grünen auf Platz Eins:

Sylt 06 (Tinnum Gemeindehaus): CDU 31,7%, SPD 12,1%, Grüne 34,2%

Sylt 02 (Westerland Lebenshilfe): CDU 27,9%, SPD 14,6%, Grüne 32,8%

Sylt 03 (Westerland Alte Post): CDU 29,8%, SPD 13,4%, Grüne 31,9%

Sylt 04 (Westerland Tennisclub): CDU 23,9%, SPD 18,9%, Grüne 31,8%

Sylt 01 (Westerland Schulzentrum): CDU 29,5%, SPD 16,1%, Grüne 31,2%

Sylt 09 (Rantum): CDU 25%, SPD 18,4%, Grüne 29,4%

Sylt 05 (Tinnum Boy-Lornsen-Schule) CDU 27%, SPD 13,1%, Grüne 28,5%

In diesen Wahlbezirken lag die CDU vor den Grünen – Ranking gem. CDU-Prozenten:

Sylt 07 (Keitum): CDU 36,5%, SPD 10,6%, Grüne 30,3%

Sylt 08 (Morsum): CDU 34,2%, SPD 14,4%, Grüne 29%

Am stärksten ist die CDU bei den Briefwählern:

Briefwahl Gemeinde Sylt: CDU 37,7%, SPD 14%, Grüne 24%

Die Wahlbeteiligung in der Gemeinde Sylt lag bei 57,3 Prozent.

Die AFD landet in der Gemeinde Sylt auf Platz Vier in Sylt 02 – Westerland mit 6,7% (Lebenshilfe), in Sylt 03 – Westerland mit 7,4% (Alte Post), in Sylt 04 – Westerland mit 6,8% (Tennisclub) und in Sylt 05 – Tinnum mit 9,2%

Ergebnisse Amt Landschaft Sylt im Detail:

In Hörnum lag die Wahlbeteiligung bei 57,3%, die Grünen sind im Inselsüden die stärkste Kraft mit 29,8% vor CDU mit 26,8%, SPD mit 13,9%: Die AfD landet mit 8,1% auf Platz Vier.

lag die Wahlbeteiligung bei 57,3%, die mit 29,8% vor CDU mit 26,8%, SPD mit 13,9%: Die AfD landet mit 8,1% auf Platz Vier. In Kampen lag die Wahlbeteiligung bei 67,3% und ist damit die höchste auf der Insel überhaupt . Die CDU ist dort am stärksten mit 39,1% vor den Grünen mit 30,7%. Die SPD fährt mit nur 8,8% das schlechteste Ergebnis auf gesamter Insel ein.

lag die Wahlbeteiligung bei 67,3% und ist damit die . Die mit 39,1% vor den Grünen mit 30,7%. Die SPD fährt mit nur 8,8% das In Wenningstedt-Braderup lag die Wahlbeteiligung bei 61,2%, auch hier die Grünen knapp vorne mit 32,8%, dahinter die CDU mit 32,1% gefolgt von der SPD mit 14,4%

lag die Wahlbeteiligung bei 61,2%, auch hier die dahinter die CDU mit 32,1% gefolgt von der SPD mit 14,4% List - Wahlbeteiligung: 57,7% - CDU mit 33,3% vor Grünen mit 30,6% - SPD 15,7%

Wenig überraschend Briefwahl Amt Landschaft Sylt: CDU sehr stark mit 42%, Grüne unterdurchschnittlich mit 22,6 – SPD nur 8,9% - FDP 11,9% und AfD 7,1%