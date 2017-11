Keine Autozüge : Großkampftag für Syltfähre

vergrößern 1 von 3 Foto: FRS 1 von 3





von Ralf Henningsen

erstellt am 19.Nov.2017 | 20:36 Uhr

Sylt | Der Tag ohne Autozüge sorgte für starken Andrang bei der Syltfähre. „Wir hatten am Sonnabend den verkehrsstärksten Tag seit 2005“, freute sich Verkaufsleiter Tim Kunstmann. An keinem Tag seit Inbetriebnahme der Sylt Express seien so viele Fahrzeuge auf dem Seeweg zwischen Röm und Sylt transportiert worden.

Wegen mehrerer Baustellen auf Sylt und auf dem Festland wurde der Autozugverkehr am Sonnabend komplett eingestellt, gestern sollte es um 12 Uhr wieder weitergehen. Betroffen war auch der Personenverkehr: Am späten Sonnabend mussten Fahrgäste sogar zweimal in Busse umsteigen – zwischen Westerland und Keitum sowie zwischen Klanxbüll und Niebüll war nur Schienenersatzverkehr möglich.



Baustellen-Freigabe mit 35 Minuten Verspätung





Doch an den Baustellen gab es Probleme, die Arbeiter hatten beim Thermit-Schweißen der Gleise mit tiefen Temperaturen und starkem Wind zu kämpfen. Die Freigabe sei mit 35 Minuten Verspätung um 12.35 Uhr erfolgt, berichtete ein Pressesprecher aus der Berliner Bahn-Zentrale. Der erste Autozug habe Westerland um 13.55 Uhr verlassen können.

Aber auch gestern Nachmittag lief zwischen Niebüll und Westerland noch längst nicht alles rund: Nach der Freigabe der Strecke bei Lehnshallig habe es einen Defekt an signaltechnischen Anlagen gegeben, die dem Fahrdienstleiter melden, ob ein Gleisabschnitt belegt ist. Daher hätten die Züge zunächst nur mit verminderter Geschwindigkeit fahren können – es kam zu „deutlichen Verspätungen“. Dieser Defekt sei um 14.15 Uhr behoben gewesen. Dann habe aber die Eingleisigkeit auf dem Hindenburgdamm, auf dem ebenfalls gebaut wird, für Zugverspätungen gesorgt. Für Montag rechnete der Bahnsprecher aber mit einem zuverlässigen Betrieb nach den Sonderfahrplänen für die Personen- und Autozüge.



Einschränkungen auf Schienen und Straßen





Die Bauarbeiten im Bahnbereich sollen noch bis zum 6. Dezember andauern. Auch im Fernverkehr zwischen Hamburg und Westerland kommt es zu Ausfällen und geänderten Fahrzeiten.

Bis zum kommenden Sonntag, 26. November, werden die Bauarbeiten auf dem Hindenburgdamm fortgesetzt, acht Kilometer Schienen, Schwellen und Schotter sollen erneuert werden. „Die Fahrpläne sind in allen elektronischen Medien eingearbeitet“, betonte ein DB-Sprecher. Die Züge des Sylt Shuttle Plus (SSP) sind während der Bauarbeiten für Reisende mit Nahverkehrsfahrscheinen freigegeben.



Keitumer Bahnübergang bis morgen früh gesperrt





Noch bis zum morgigen Dienstag werden Bauarbeiten am Bahnübergang in Keitum auf der K117 durchgeführt. Der Bahnübergang ist heute gesperrt, Autos müssen weiträumig ausweichen. Der Verkehr kann in dieser Zeit nur über die Bäderstraße (Siidik, Ringweg, Dirkstraße, Brücke Keitumer Landstraße) umgeleitet werden. Die Umleitungsstrecke ist für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen nicht geeignet.

Der Busverkehr der Sylter Verkehrsgesellschaft ist auch weiterhin sichergestellt. Während der Bauarbeiten kann die Buslinie 4 jedoch die Haltestellen Keitum Parkplatz West und Sylt Ost/Sportanlage nicht bedienen. Alternativ kann von Keitum Richtung Westerland die Linie 3 und 3a genutzt werden, von Keitum nach Morsum ist ein Zustieg an der Haltestelle K117 Keitum/Bahnhof möglich.

Am morgigen Dienstag um 6 Uhr morgens soll die Kreisstraße wieder freigegeben werden.



Ersatzbusse von Keitum nach Westerland







Zusätzliche Fahrt der Syltfähre am Nachmittag





In den Nächten von Montag, 27. November, bis Montag, 4. Dezember, – jeweils zwischen 22.30 Uhr und 4.30 Uhr – werden zwischen Keitum und Westerland rund 1500 Meter Schienen ausgewechselt. In den Nächten 27./28. November sowie 3./4. Dezember fahren daher zwischen Keitum und Westerland wieder nur Busse.Einen Sonderfahrplan für die Zeit der Bahnbauarbeiten hat auch die Röm-Sylt-Linie für ihr Fährschiff „Sylt Express“ aufgelegt. Bis einschließlich kommenden Sonntag pendelt die Fähre nachmittags einmal zusätzlich zwischen den beiden Inseln.





