Sailing Week Sylt 2017 : Großes Show-Down der weltbesten Hobie 16-Segler

Heute starten bei der Sylt Sailing Week die weltbesten Hobie 16-Segler im Hobie World Cat 2017. Insgesamt gehen acht Teams aus Australien, Brasilien, Kanada, Dänemark, Deutschland, Südafrika, den USA und Frankreich an den Start – unter anderem die letztjährigen Gewinner des Hobie World Cat Daniel und Nicolaj Björnholt aus Dänemark, die am diesjährigen Youth Americas Cup vor Bermuda teilgenommen haben. Für Australien starten Cam Owen und Susan Ghent, die aktuellen Hobie 16 Australian National Champions. Auch das deutsche Team wurde hochkarätig besetzt, so treten Ingo Delius und Sabine Delius-Wenig, 4-malige Kieler Woche Gewinner, 2-malige Master Europameister und 3-malige Europameister im Hobie 18, gegen die weltbesten Hobie 16 Segler an. Der Hobie 16 ist die weltweit am stärksten verbreitete Katamaran Segelklasse und die World Cat Segler bieten den Zuschauern auf Sylt sechs Tage lang mehrere Rennen täglich. Ab 12 Uhr werden die Rennen in unmittelbarer Strandnähe ausgetragen, so dass jeder Interessierte von der Promenade aus hautnah dabei sein kann.



von Pierre Boom

erstellt am 08.Aug.2017 | 05:38 Uhr