Verschmutzung der Meere : Große Spende für „maritime Müllabfuhr“

4400 Euro von Sylter Modeladen für Verein „One Earth – One Ocean“

von sr

19. Oktober 2018, 15:27 Uhr

Das war ein besonderes Highlight zum Windsurf Cup Sylt 2018: die Kollaboration des Sylter Modehändlers „roy:“ mit der Jackenfirma „Save the Duck“. Eine limitierte Serie von 28 Jacken, die auf der Rückseite dezent mit „roy:edition“ gebrandet waren und innen auf den guten Zweck dahinter verwiesen: Mit dem Verkaufserlös den Schutz der Weltmeere zu unterstützen. Stolze 4400 Euro werden diese Woche von Roy Komorr (Foto, mit Kolleginnen Ronda und Tina) an den Verein „One Earth – One Ocean“gespendet. Der Verein verfolgt mit dem Konzept der „maritimen Müllabfuhr“ das Ziel, Gewässer weltweit von Plastikmüll, Öl und Chemikalien zu befreien. Zudem engagiert er sich in der Ölreinigung, der Erforschung von Mikroplastik und der Bildungs-, Aufklärungsarbeit und Dokumentation von Marine Littering. Mehr Infos auf www.oneearth-oneocean.com.