Große Kunst auf kleiner Insel

Vier Monate lang wurde im Rahmen der Sylt Art Fair in List erstklassige Kunst präsentiert – jetzt ist die Ausstellung vorbei

12. Oktober 2020, 18:52 Uhr

List | Kaum fällt die Tür der Neuen Bootshalle in List ins Schloss, findet man sich in einer anderen Welt wieder. War man doch eben noch am Lister Hafen, glaubt man sich nun in eine Galerie in der Großstadt, umgeben von Werken internationaler Künstler, darunter Größen, von denen selbst Kunstmuffel schon einmal gehört haben.

Die Düsseldorfer Galerie Geuer & Geuer hat gemeinsam mit dem artstar Verlag auf 600 Quadratmetern in den vergangenen vier Monaten etwas Besonderes geschaffen: Namhafte Größen wie Gerhard Richter neben weniger Bekannten, aber nicht minder begabten Künstlern. Eine Ausstellung, die über die Monate hinweg immer im Wandel war – gab es hier doch in unregelmäßigen Abständen durch Neukuratierungen und Ergänzungen mit Werken neuer Künstler einen beständigen Austausch.

Am vergangenen Sonnabend fand die Finissage der Ausstellung statt. Gäste hatten ein letztes Mal die Möglichkeit die ausgestellten Kunstwerke zu Begutachten – Projektmanager Nico Overkott führte durch die Ausstellung, vorbei an Werken von Keith Haring und Julian Schnabel, Dieter Nuhr und Leon Löwentraut.

Letzterer war im September selbst auf Sylt gewesen. Der erst 22-Jährige zählt schon jetzt zu den gefragtesten Künstlern unserer Zeit - er sei der „Shootingstar“ der deutschen Kunstszene, wie Nico Overkott sagt. Löwentraut schaffe seine farbgewaltigen Gemälde wie im Rausch, erzählt Overkott dann. Der junge Künstler höre viel Musik, würde diese für sich nutzen und seine Gemälde in einem ununterbrochenen Arbeitsprozess malen.

Auch Dieter Nuhr und Michael Patrick Kelly, die ebenfalls Teil der Sylt Art Fair waren, kamen für einzelne Events in den vergangenen Monaten auf die Insel. So hatten Besucher die Gelegenheit, im Kursaal³ mit dem Künstler und Sänger gemeinsam an einem seiner Werke zu arbeiten. „Die Leute wurden hier Teil eines Kunstwerkes, was man ja so sonst auch nicht jeden Tag erleben darf“, sagt Nico Overkott. Für ihn seien diese Veranstaltungen, sowie der Talk mit Dieter Nuhr und Stephan Kaluza, die Highlights der Sylt Art Fair gewesen.

Als viertes und letztes Highlight war Ben Büchner am vergangenen Sonnabend zu Gast. Er führte gemeinsam mit Overkott durch die Bootshalle, erläuterte die Hintergründe seiner Arbeit. Denn der Künstler, der ursprünglich aus der Streetart kommt, hat etwas einzigartiges geschaffen: Die 3-D-Stencil-Sculpture-Technik, die Kombination aus Malerei und Bildhauerei, die es ihm ermöglicht, ein 2-D in ein 3-D Bild zu verwandeln. Büchner spielt mit Dimensionen und Themen – jedes Werk besteht aus hunderten detaillierten, kleinen ausgeschnittenen Skulpturen – zumeist sind es Schmetterlinge – die zusammen das gewünschte Bild – beispielsweise eine Coladose, Weltkugel oder Kaugummipackung – erzeugen. Büchner spielt auch hier mit dem Symbol des Schmetterlings: Die große Skulptur einer Coladose wirkt, durch das Anbringen einzelner Schmetterlinge außerhalb, als würden diese sich aus der Skulptur lösen.

Gerade durch das Spielen mit Luft und Licht seien seine Werke so interessant, so der Künstler.

Auf der Insel ist er längst kein Unbekannter. Büchner erzählt von vergangenen Ausstellungen, unter anderem im Kaamp Hüs und in der Sansibar, der er ein eigenes Kunstprojekt gewidmet hat. „Für mich ist das wirklich ein Riesentraum, dass ich hier neben so großen Künstlern ausstellen darf“, erzählt er und wirkt beinahe ein wenig verlegen. Die Gäste jedenfalls nutzten die Gunst der Stunde, um mit Büchner in den Dialog zu treten.

„Wir haben unsere Ziele erreicht“, zieht Nico Overkott eine erste Bilanz. „Wir haben hier ein großes Investment getätigt“, sagt er, hält inne und macht eine ausschweifende Handbewegung. „Alles, was man hier sieht – Lampen, Böden, Wände – sind ein eigenes Messesystem, das wir selber neu entwickelt haben“, erklärt er. „Wir wussten ja, dass wir hier mindestens drei Jahre sein werden“, sagt er dann und fügt hinzu: „Und wir könnten, wenn es uns die Insel erlaubt, noch zwei Jahre verlängern.“

Er hoffe sehr, dass das klappt, immerhin habe es viel positives Feedback gegeben. Gerade die Mischung aus weniger bekannteren Künstlern wie Gabriele Demmel oder Markus Meyer bis hin zu einem der ganz Großen - „quasi der Platz eins der Weltrangliste – Gerhard Richter habe die Besucher beeindruckt.

„Wir sind froh, dass wir hier so einen bunten Mix präsentieren konnten und werden nächstes Jahr noch mehr Künstler bringen“, verspricht Overkott. Auch im kommenden Jahr würden die Künstler wieder durchgetauscht. Außerdem seien, sofern Corona bis dahin kein Problem mehr darstelle, weitere Events mit den vertretenen Künstlern geplant. Nico Overkott lächelt und sieht sich um, neue Besucher sind da . Er verabschiedet sich, um eine weitere Führung zu geben, und die Besucher der Sylt Art Fair noch ein letztes Mal in die bunte und aufregende Welt von Leon Löwentraut oder in die Tiefen der Untwerwasserwelt von Gabriele Demmel eintauchen zu lassen. „Wir bieten ganz besondere Erlebnisse, die man sonst nicht erfahren kann“, sagt er noch, bevor er loseilt. Man kann ihm nur zustimmen.