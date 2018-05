Kommunalwahl 2018 : Große Herausforderungen in Hörnum

Acht Fragen an die beiden Spitzenkandidaten bei der Kommunalwahl im Süden der Insel Sylt

von Pierre Boom

02. Mai 2018, 10:10 Uhr

Im Inselsüden treten zur Kommunalwahl am nächsten Sonntag – wie bereits 2013 – nur zwei Parteien an: die CDU und die Allgemeine Wählergemeinschaft Hörnum (AWGH). Im Interview mit der Sylter Rundschau äußern sich die Spitzenkandidaten Inken Kessenich-Neubauer von den Christdemokraten und Rolf Speth von der AWGH.

Mehr Dauerwohnraum zu schaffen ist eine der dringendsten Aufgaben auf unserer Insel. Wie kann dies in Hörnum konkret umgesetzt werden? Sowohl durch kommunalen Wohnungsbau, als auch durch private Hauseigentümer …

Kessenich-Neubauer: Wir sind der Meinung, Hörnum soll Wohnraum mit Bedacht und Voraussicht schaffen. Wir sehen eine Fläche in der Ortsmitte von der Lage und Größe dafür als ideal an. Diese ist im Besitz der Gemeinde und hat eine Größe, die sich nachhaltig entwickeln ließe. Außerdem sind wir für eine Überprüfung des insularen Wohnraumkonzeptes, um den tatsächlichen Bedarf zu aktualisieren.

Speth: Die Schaffung neuen Dauerwohnraums sehen ich und die AWGH als eine ihrer wichtigsten Aufgaben, um weiterhin jungen Hörnumern und Neu-Hörnumern bezahlbare Wohnungen anbieten zu können. Daher wurden entsprechende Planungen für weitere Wohnungen veranlasst. In den letzten Jahren wurden leider sämtliche von der AWGH auf den Weg gebrachten Bauprojekte durch den Widerstand der CDU erschwert und behindert. Trotzdem haben wir es geschafft, in den letzten Jahren 70 neue Wohnungen zu errichten. Es fanden in Hörnum viele Paare und junge Familien ein schönes Zuhause. Gemessen an der Einwohnerzahl ist damit Hörnum bei der Schaffung von Wohnraum im Inselvergleich ganz vorne. Diese Politik wollen wir auch fortsetzen, um unsere Gemeinde zu verjüngen und attraktiven Lebensraum für alle Generationen anzubieten. Die mit der Schaffung des Dauerwohnraums verbundenen Folgen, wie die Schaffung von Spielplätzen und die Erweiterung des Kindergartens zeigen, dass die AWGH das Gesamtkonzept kontinuierlich verfolgt.

Wie beurteilen Sie die Entwicklung des Tourismus in Hörnum in den kommenden fünf Jahren?

Kessenich-Neubauer: Wir sehen Hörnum in fünf Jahren touristisch im Fortschritt, wenn wir endlich wieder Kontinuität in der Betriebsleitung des Tourismusservice haben, um die Ausrichtung des Tourismus in Hörnum zu lenken. Wir brauchen ein abgestimmtes Leitbild, damit man weiß, wohin wir wollen und wofür der Urlaubsort Hörnum zukünftig steht. Daraus entstehen Impulse, die man gemeinsam nutzen sollte. Dazu wollen wir den Tourismusservice modernisieren und zu einem zeitgemäßen Dienstleister für Gäste und Vermieter machen. Als größtes Projekt sehen wir eine umfangreicher Sanierung des und Modernisierung des Campingplatzes, um den heutigen Bedürfnissen der Camper gerecht zu werden. Aber auch der Hafen ist ein touristisches Projekt für uns.

Speth: Die wunderschöne Lage von Hörnum zwischen zwei Meeren begünstigt Hörnum als Urlaubsziel – besonders für Gäste, die die Abgeschiedenheit und Ruhe des Ortes genießen wollen. Die AWGH sieht auch weiterhin die Schwerpunkte des Tourismus in der Ausschöpfung der Besonderheiten dieses Ortes, das heißt: Die Schiffsanbindung an die Inseln und Halligen des Wattenmeers, eine gute Strandversorgung, eine Vielfalt von verschieden klassifizierten Übernachtungsmöglichkeiten und einem attraktiven Campingplatz. Touristische Attraktionen besonders während der Hauptsaison sind ein fester Bestandteil unseres Angebotes. Der neue Betriebsleiter wird mit seinem Team entsprechend die Attraktivität des Ortes steigern.

Wie können die Anbindung der Insel verbessert und die Probleme der Bahnpendler entschärft werden?

Kessenich-Neubauer: Man muss den Weg des Dialoges weiterführen. Der Anspruch ist selbstverständlich, dass Sylt zuverlässig erreichbar ist. Als mittelfristiges Ziel steht für uns die komplette Zweigleisigkeit der Strecke, um mehr Flexibilität zu erreichen.

Speth: Aus Sicht der AWGH kann die Anbindung an die Insel lediglich durch einen zügigen zweigleisigen Ausbau der Bahnstrecke verbessert werden. Bei fortbestehender Unpünktlichkeit der Deutschen Bahn müssten Bahnpendler entsprechend entschädigt werden.

Wie soll es mit dem Hafen weitergehen?

Kessenich-Neubauer: Wir erachten eine Entwicklung des Hafens als touristische Maßnahme für notwendig. Eine reine Sanierung ohne weitere Belebung der Fläche am Hafen halten wir für nicht zielführend, weil der Hafen wie die Strände und die Odde für Hörnum stehen. Allerdings sehen wir dort keinen „Rummelplatz“, sondern eine mäßige Entwicklung, die authentisch bleibt. In jedem Fall werden wir die Wirtschaftlichkeit bei allem Tun im Auge haben und stets die Bürger beteiligen.

Speth: Die Gemeinde steht seit vielen Jahren in Verhandlungen mit der BImA. Leider sind bis heute weder Beträge noch Bedingungen für einen Kauf des Hafens konkret genannt worden, die Grundlage eines Kaufes sein müssen. Eine Vision des zukünftigen Hafens wurde den Hörnumer Einwohnern bereits an einem Diskussionsabend vorgestellt. Eine endgültige Entscheidung für die Gestaltung des Hörnumer Hafens kann aber erst nach einem Kauf unter Einbeziehung der Hörnumer Bürger stattfinden. Wir hoffen auf eine baldige Entscheidung, da der jetzige Zustand des Hafens keine zufriedenstellende Situation darstellt.

Was soll aus dem Grundstück der ehemaligen Grundschule werden?

Kessenich-Neubauer: Die Schule ist mehr als ein altes Gebäude, dass man einfach verkauft. Sie ist für viele Hörnumer ein Ort der Erinnerungen. Wir möchten gemeinsam mit den Bürgern die weitere Nutzung diskutieren.

Speth: Das Grundstück der ehemaligen Grundschule ist zweifellos ein Sahnestückchen. Die AWGH würde nach Einholung von Konzepten die Möglichkeit sehen, mit dem Erlös des Grundstückes den Bau einer Multifunktionshalle mit Nutzungsmöglichkeiten unter anderem für alle Hörnumer Bürger und Vereine zu schaffen. Damit würde aus einem veralteten kostenintensiven Gebäude eine zukunftsfähige Investition für alle Hörnumer entstehen. Zur Attraktivität für Hörnumer Urlaubsgäste wäre auch eine Mitnutzung im touristischen Bereich denkbar und sinnvoll.

Der Umgang der Gemeindevertreter miteinander wurde in den vergangenen Jahren häufig kritisiert. Braucht Hörnum einen neuen Politikstil?

Kessenich-Neubauer: Wenn die Mehrheitsfraktion eine Ausschussvorsitzende der Minderheitsfraktion einfach abwählt und weitere Vorschläge mehrmals nicht wählt, ist der Umgang vorgegeben. Wenn dazu Intransparenz, Mauschelei und Vorteilsnahme zur Normalität werden, kann man nur Bertolt Brecht folgen: „Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht“. Wir werden auch in Zukunft sachlich argumentieren und unserer Pflicht nachkommen, um Schaden von der Gemeinde abzuhalten. Wer stets Einstimmigkeit erwartet, hat das Wesen der politischen Meinungsbildung falsch verstanden. Wir vertreten unsere Meinung konsequent, weil wir das Wohl der Bürger sehen und nicht unsere Vorteile. Dafür stehen wir auch in Zukunft. Eines ist gewiss, sollten wir am 6. Mai die Mehrheit bekommen, wird sich sich das Klima in den Sitzungen nachhaltig verbessern. Denn wir respektieren andere Meinungen.

Speth: Ich bedaure sehr die negative Außendarstellung der Hörnumer Gemeindevertretung in den vergangenen Jahren, weil dies für das Image der gesamten Insel schädigend war. Im Gegensatz zur CDU haben wir uns jeweils bei Angriffen zurückgehalten, um weiteren Schaden zu vermeiden. Selbstverständlich schätzen wir eine aufklärende und konstruktive Oppositionsarbeit. Jedoch wurde eine optimale Arbeitsweise durch beständige Angriffe und Einleitung von Straf- und Rechtsverfahren verhindert. Für mich völlig unverständlich, warum die Staatsanwaltschaft hierfür Jahre benötigt! Gerne würde ich die Gemeinde im persönlichen Dialog voranbringen. Ich bin seit 2003 Bürgermeister, die Zusammenarbeit mit der SPD bis 2013 war immer – auch bei gegensätzlichen Ansichten – geprägt vom gemeinsamen Ziel, Hörnum voranzubringen und das Beste für die Gemeinde zu erreichen. Gerne würde ich zu dieser fairen, respektvollen Zusammenarbeit zurückkommen. Dies setzt allerdings auch voraus, dass Missverständnisse vorab angesprochen und geklärt werden müssen. Insofern: Hörnum braucht keinen neuen Politikstil, sondern seinen alten Politikstil zurück!

Was muss im Inselsüden künftig für den Küsten- und Naturschutz getan werden?

Kessenich-Neubauer: Der Küstenschutz ist für Hörnum noch wichtiger als für viele andere Gemeinden auf Sylt. Daher werden wir stets den Kontakt zum LKN halten und, wenn erforderlich, auch zur Landesregierung herstellen.

Speth: Der Küsten- und Naturschutz hat für uns oberste Priorität. Wir arbeiten verantwortlichst mit den Küsten- und Naturschutzbehörden zusammen. Auch mit der Anhebung des Straßenniveaus in der Hafenstraße wollen wir ein Zeichen setzen, wie wichtig uns der Schutz der Ortslage Hörnum im Fall einer Überflutung ist. Ich denke, dass der Schutz der Hörnumer Bürger in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden zur Zeit sehr gut ist.

Sollten die Bemühungen für eine Fusion aller Sylter Inselgemeinden fortgesetzt werden?

Kessenich-Neubauer: Die beteiligten Gemeinden sollten eine Bilanz ziehen und das Pro und Kontra diskutieren. Danach Verbesserungen vereinbaren und immer an den Bürger denken. In den kommenden fünf Jahren sehen wir allerdings keine insulare Fusion.

Speth: Ich wie auch die Mitglieder der AWGH wollen die Eigenständigkeit der Gemeinde Hörnum behalten.Die gute Zusammenarbeit mit den anderen Inselorten und insbesondere mit den Amtsgemeinden ist hervorzuheben.