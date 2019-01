Politik auf Sylt : Große Einigkeit für kleine Sylter

Ausführliche Debatte über Abschaffung der Kita-Gebühren endet mit einem Kompromiss, über den allerdings weiter beraten werden muss.

von Pierre Boom

18. Januar 2019, 16:37 Uhr

„Im Prinzip ja, unbedingt sogar, aber ...“ – so lautete das Motto und schließlich auch das Fazit einer langen Diskussion in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung Sylt. Gleich drei Fraktionen – SPD, CDU und „Zukunft.“ – hatten Anträge für die künftig beitragsfreie Nutzung aller Kindertagesstätten im Gemeindegebiet gestellt. Vorgeprescht waren im Dezember 2018 die Sozialdemokraten mit ihrem Vorschlag, kurzfristig für das Kita-Jahr 2019/2020 das Modell einer einkommensabhängigen Bezuschussung der Kita-Beiträge umzusetzen. Mittelfristig soll es dann allen Bürgern ermöglicht werden, die sieben Kitas in der Gemeinde Sylt beitragsfrei zu nutzen zu können (wir berichteten).

Deutlich radikaler ist der am Montag veröffentlichte Vorstoß von „Zukunft.“: Die neue Partei beantragt, bereits ab Kita-Jahr 2019/2020 eine grundsätzlich beitragsfreie Betreuung aller in der Gemeinde Sylt mit Erstwohnsitz gemeldeten Kinder ab einem Jahr bis zum Ende der Grundschulzeit – also in Krippe, Kindergarten und Hort – einzuführen. Außerdem soll in allen Einrichtungen die Verpflegung mit Essen und Getränken kostenfrei erfolgen.

Beide Vorschläge gingen den Sylter Christdemokraten dann jedoch zu weit: Erst am Sitzungstag selbst reichte die CDU-Fraktion einen eigenen Antrag ein, der deutlich moderater ausfällt. „Auch wir sind prinzipiell für eine Beitragsfreiheit“, betonte Fraktionschef Oliver Ewald. Allerdings solle dies nicht übereilt, sondern „mittelfristig“ und insbesondere „klug koordiniert“ mit allen Beteiligten und auch Betroffenen erreicht werden.

Bund, Land und Kreis müssten im Einklang handeln, sagte Ewald mit Verweis auf das „Gute-Kita-Gesetz“ der Bundesregierung sowie auf die entsprechenden Ziele der CDU-geführten Landesregierung. Unbedingt erforderlich sei aber auch eine gesamtinsulare Abstimmung mit den anderen vier Sylter Kommunen.

Sein Fraktionskollege Frank Zahel warnte eindringlich vor einem Vorpreschen der Gemeinde Sylt in Sachen Kita-Gebührenfreiheit. Es drohe dann eine Streichung der Gelder durch den Kreis Nordfriesland. 2018 habe Husum 120.000 Euro gezahlt, für 2019 seien bis zu 160.000 Euro prognostiziert. „Darauf sollten wir nicht leichtfertig verzichten“, so Zahel, „sondern abwarten, bis eine Nordfriesland-weit einheitliche Regelung gefunden ist.“

Auch alle anderen Fraktionen sprachen sich im Verlauf der Sitzung für das „Endziel Kita-Beitragsfreiheit“ aus – allerdings mit unterschiedlichen inhaltlichen oder zeitlichen Schwerpunkten. „Wenn, dann sollten unsere Kitas für alle beitragsfrei sein. Eine Einkommensstaffelung lehnen wir entschieden ab“, erklärte Mario Pennino für die SWG.

Grüne und SSW befürworteten den SPD-Antrag – dieser sei am schnellsten umsetzbar, man solle und müsse nicht auf Andere warten. Die „Insulaner“ dagegen favorisierten den CDU-Vorschlag.

SPD-Antragsteller Holger Weirup erklärte, abzuwarten bis die Bemühungen der Kieler Landesregierung Früchte tragen, sei der absolut falsche Weg. „Dann verlieren wir wertvolle Zeit, in der für uns wertvolle Familien der Gemeinde Sylt den Rücken kehren könnten“, so der neue Fraktionschef. „Wir wollen nicht warten. Wir wollen schneller als das Land sein. Wir wollen das sofort. Wir sollten hier und heute unsere Geschicke selbst in die Hand nehmen.“

Fraktionskollege Gerd Nielsen sekundierte angesichts der Unvereinbarkeiten in Details, die eine Mehrheit für jeden der Anträge voraussehbar unmöglich machten: Man möge den SPD-Vorschlag doch als eine Art „Leitantrag“ verstehen, so Nielsen, „da können durchaus andere Elemente mit rein.“

Gesagt, getan: Bürgervorsteher Peter Schnittgard (CDU) ordnete eine Sitzungsunterbrechung und eine Beratung der Fraktionschefs an. Ein Ergebnis wurde erzielt und dann auch einstimmig beschlossen:



Die Gemeinde Sylt unterstützt das Ziel der Landesregierung, ihren Bürgern mittelfristig die beitragsfreie Kita-Nutzung zu ermöglichen.Die Verwaltung soll im Rahmen des Kita-Reformprozesses des Landes, des Bundes und des Kreises Nordfriesland ein tragfähiges und zukunftsorientiertes Finanzierungsmodell für die Gemeinde Sylt erarbeiten.Eine einheitliche Regelung im Bereich der Gemeinde Sylt und den amtsangehörigen Gemeinden ist für ein harmonisches Miteinander der Sylter Kindertagesstätten zwingend notwendig.Eine detaillierte Beratung erfolgt am 20. März im Schul-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss.Ziel ist es, die dafür notwendigen Mittel in den Haushalt 2020 – Beratungen im Herbst 2019 – einzustellen. Sollten die Mittel noch nicht feststehen, wird eine Mindestsumme von 400.000 Euro für diesen Zweck eingebracht.

Eine Partei jedoch bleibt im Streitmodus – trotz Zustimmung will „Zukunft.“ erneut Druck machen: „Wir werden im Ausschuss unseren Antrag mit einbringen und weiter versuchen, die Kinderbetreuung inklusive Verpflegung für alle kostenlos zu bekommen“, erklärte Lars Schmidt.