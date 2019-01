Sylter Bauernhofkindergarten : Große Aufregung um kleine Zicklein

Muttertier „Zieglinde“ bekam nochmals Nachwuchs.

von shz.de

28. Januar 2019, 16:10 Uhr

Seit Oktober 2018 wurde der Bestand an Tieren im Bauernhofkindergarten durch vier Ziegen erweitert: ein Muttertier mit kleinem Böckchen und zwei kleinen Zicklein. Die Ziegen kamen aus dem Tierpark Gettorf – mit der Info, dass die Mutter eventuell noch einmal trächtig ist. Vergangenen Mittwoch dann große Aufregung: Kinder und Erzieher entdeckten „Zieglinde“ im warmen Unterstand mit zwei kleinen Zicklein (Foto), die gerade in diesem Moment geboren wurden. Alle Bauernhof-Kinder kriegten vor Staunen große Augen: Denn so „frisch“ und klein hatten sie neugeborene Zicklein noch nie erlebt. Hausmeister Rade baute im großen warmen Stall schnell ein Gehege, damit die „frischgebackene“ Mutter sich in Ruhe um ihre Kleinen kümmern kann. Was sie auch sofort tat. Sie zeigt ihnen, wie und wo sie trinken können, wärmt und beschützt sie.