Kultur auf Sylt : Größte Eigenproduktion des Jahres

Rossinis „Petite Messe Solennelle“ wird in Keitums Kirche St. Severin in großer prominenter Besetzung aufgeführt.

von sr

23. Juli 2019, 15:12 Uhr

Keitum | Am heutigen Mittwoch um 20.15 Uhr präsentiert Alexander Ivanov, Kantor an St. Severin und Intendant der Mittwochskonzerte, die größte Eigenproduktion des Jahres: Aufgeführt wird Rossinis „Petite Messe Solennelle“ in großer prominenter Besetzung: Katherina Kudryawtsewa (Sopran), Dmitry Egorov (Kontertenor), Kieran Carrel (Tenor) und Manfred Bittner (Bass) übernehmen die Gesangsstimmen, begleitet vom Chor an St. Severin (Foto von der Generalprobe). Der Kampener Marc Spence begleitet am Flügel, Ivanov leitet das Konzert. Die „Petite Messe“ solennelle gilt als das bedeutendste Werk der letzten Arbeitsphase Rossinis und als eine seiner wichtigsten geistlichen Kompositionen. Die Messe, die 1863 entstand, steht ihren Ausmaßen und auch dem Namen nach in der Tradition der Missa solemnis, einer feierlichen Messe, wurde aber vom Komponisten ironisch mit dem Attribut „petite“ bedacht. Die ungewöhnliche Besetzung für Singstimmen, zwei Klaviere und Harmonium steht in der neapolitanischen Cembalo-Tradition des 18. Jahrhunderts.

Eintrittskarten gibt es an Sylter Vorverkaufsstellen, ein Restkontingent auch ab 19.30 Uhr noch an der Abendkasse.