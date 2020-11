Die Sylter Ortsbeiräte : Gritje Stöver: „Keitum ist ein lebendiger Ort“

Die Ortsbeiratsvorsitzende wünscht sich kürzere Wege zur Verwaltung und eine schnellere Umsetzung von Beschlüssen.

von Ralf Henningsen

30. November 2020, 16:12 Uhr

Keitum | Bürgernähe wird im Ortsbeirat Keitum groß geschrieben: „Wenn ein Besucher der Ortsbeiratssitzung etwas zu sagen hat, dann soll er das auch tun“, sagt Vorsitzende Gritje Stöver (CDU). Auch Nicht-Keitumer dürften das Wort ergreifen. „Keitum ist ein lebendiger Ort“, sagt sie, „und wir müssen dafür sorgen, dass es so bleibt.“

Das Kapitänsdorf am Watt gilt nicht nur als das grüne Herz der Insel, sondern hat auch eine große Historie. Keitum wurde im Jahr 1216 erstmals urkundlich erwähnt und war bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts Hauptort der Insel Sylt. Hier gab es den einzigen Arzt und die einzige Apotheke der Insel, und noch bis 2009 einen Verwaltungssitz.

„Heute haben wir einen Edeka-Markt, einen Allgemeinmediziner, einen Internisten, einen Zahnarzt, eine Apotheke“, zählt Gritje Stöver auf, „alles, was ein lebendiger Ort braucht.“ Zur Grundschule müssen die Keitumer Kinder seit 2008 zwar nach Tinnum, aber ein Kindergarten mit viel Platz für die kleinen Dorfbewohner ist den Keitumern geblieben. Darüberhinaus sorgen die freiwillige Feuerwehr und die evangelische Kirchengemeinde für ein aktives Dorfleben. „Viele Dinge, die woanders wegrationalisiert wurden, existieren bei uns noch und müssen erhalten werden.“

Wenn Keitum heute ein lebendiger Ort ist, dann liegt das nicht zuletzt auch am Friesensaal, den die aus Morsum stammende Paula Hansen (1914-2000) den Syltern gestiftet hat. In Corona-Zeiten hat der Friesensaal noch an Bedeutung gewonnen – in dem großen und gut belüftbaren Raum treffen sich jetzt auch die Gemeindevertretung und sogar der Ortsbeirat von Westerland.

Rund 700 Einwohner mit Erstwohnsitz zählt Keitum heute noch, einschließlich des Ortsteils Munkmarsch, der schon vor der Eingemeindung nach Sylt-Ost im Jahre 1970 zu Keitum gehörte. „Natürlich ist es in Keitum und in Munkmarsch wie in allen Orten auf Sylt, dass durch Zweitwohnsitz, Hotels und Appartementvermietung vieles anders geworden ist“, weiß auch Gritje Stöver. „Aber in Straßenzügen wie der Süderstraße, im Pröstteft und Pröstwai und im Gurtstig sind heute noch viele Familien zuhause.“

„Keitum ist ein Ort mit ganz vielen Namen“, sagt die Ortsbeiratsvorsitznde. „Das Kapitänsdorf, das grüne Herz der Insel, mittlerweile auch das Shoppingdorf. Für uns im Ortsbeirat ist aber am wichtigsten, dass Keitum und Munkmarsch Orte sind, in denen Sylter leben.“

Dem Keitumer Ortsbeirat gehören elf Mitglieder an, genauso viele wie den Ortsbeiräten von Westerland und Tinnum. „Wir haben leider keinen Munkmarscher im Ortsbeirat, aber sind gerne bereit, einen aufzunehmen.“ Die Munkmarscher wünschen sich, dass sie beim Fährhaus möglichst sicher über die Hauptverkehrsstraße wechseln können. „Da wurde uns nach Prüfung durch den Kreis eine Kostensumme genannt, die einfach nicht vertretbar war.“ Aber Gritje Stöver hat die Hoffnung nicht aufgegeben, dass es eine einfachere Lösung geben könnte, dem Durchgangsverkehr in Munkmarsch das Tempo zu nehmen.

Aber auch in Keitum gibt es jahrelange Dauerbrenner bei den Verkehrsthemen: „Für den Weg zwischen dem Parkplatz und der Kirche wurde im Ortsbeirat schon vor über sechs Jahren eine Querungshilfe über die Kreisstraße beschlossen – und bis heute nicht realisiert.“ Seit über drei Jahren warteten die Keitumer auch auf eine Fußgängerampel am Bahnhof über die Landesstraße zum Buswartehäuschen. „Das sind Dinge, denen man immer hinterher läuft. Da würde ich mir kürzere Wege zur Verwaltung und eine schnellere Umsetzung wünschen.“

Nach langer Pause gibt es nun aber ein Dauerwohnraumprojekt für Keitum – im Andreas-Hübbe-Wai am westlichen Ortsrand. „Das KLM hält uns immer auf dem Laufenden, wie weit das Projekt gediehen ist.“ Derzeit lägen die Bauanträge beim Kreis. In seiner jüngsten Sitzung habe sich der Ortsbeirat für den Bau von Hartdächern ausgesprochen, weil für Reetdachhäuser andere Abstandsregelungen gelten – vor allem aber, weil die Bebauung dann günstiger ist und die Mieten niedriger ausfallen. Die Zusammenarbeit zwischen Gemeinde, dem kommunalen Liegenschaftsmanagement und dem Ortsbeirat „klappt in diesem Projekt richtig gut.“

Auch Munkmarsch könnte für den Bau von Dauerwohnraum infrage kommen, greift Gritje Stöver einen Vorschlag ihres Stellvertreters Jan Junge auf. „Dort leben zwar viele ältere Sylter, wie wir von Besuchen bei Geburtstagen und Jubiläen wissen, aber nur wenige junge Familien.“

Gritje Stöver ist 2018 durch das Projekt „Keitum im Dialog“ zur Kommunalpolitik gekommen. Den Anstoß gab der vorherige Ortsbeiratsvorsitzende Oliver Ewald, der nach jüngeren Kandidaten für das Gremium suchte und sie nach der Kommunalwahl 2018 gefragt hatte, ob sie den Vorsitz im Ortsbeirat übernehmen würde. Mit öffentlicher Verwaltung kennt sich die 44jährige gebürtige Bremerin aus. Sie studierte nicht nur Literaturwissenschaften auf Magister, sondern auch öffentliches Recht mit Schwerpunkt Allgemeines Verwaltungsrecht. „Das Fachwissen hilft mir aber nicht weiter, wenn ich einige Dinge aus der kommunalpolitischen Vergangenheit des Dorfes nicht weiß – aber da ist Oliver mein bester Berater.“ Ewald ist für Gritje Stöver mittlerweile zwar auch CDU-Parteifreund, aber das spielt im Ortsbeirat keine Rolle. Mit Roland Klockenhoff, Erik Kennel und anderen Sylter Urgesteinen der Kommunalpolitik weiß sie auch erfahrene Mitstreiter anderer Parteien an ihrer Seite. „Und jetzt bin ich stellvertretende CDU-Parteivorsitzende auf Sylt und auch in kürzester Zeit zur Beisitzerin im Kreisvorstand der CDU Nordfriesland gewählt worden.“

„Als Ortsbeiratsvorsitzende darf man keine Leisetreterin sein“, sagt Gritje Stöver. Deshalb nutzt sie als Dauergast in Fachausschüssen und Gemeindevertretungen ihr Rederecht. „Es ist wichtig, überall dabei zu sein. Aber nicht immer lässt sich alles durchsetzen.“

Als Negativbeispiel fallen ihr die Weißdornhecken im Kairem Ingiwai ein, die wegen mangelnder Standfestigkeit gefällt wurden – gegen den Widerstand der Anwohner. „Wäre ich nicht Ortsbeiratsvorsitzende, hätte ich mich an die Weißdornhecken gekettet.“