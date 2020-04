Grillen, chillen, Weinchen killen

Wenn uns Corona eines nicht kaputt machen kann, dann ist das der Grillabend mit Familie im Garten oder auf dem Balkon. Da wurde mancherorts die Kohle oder Gasflasche aus dem Keller geholt und Feuer gemacht.

Wer jetzt immer direkt zu Rotwein greift, weil das Fleisch ja vom Rind kommt, lässt sich wirklich viele gute Kombinationen entgehen. Und mal ganz ehrlich, so ein kräftiger Roter macht am sommerlichen BBQ-Abend ja auch keinen Spaß.

Gott sei Dank können wir ja

aber auch ganz einfach auf andere Stilistiken zurückgreifen. Die einfachste wäre wahrscheinlich Roséwein. Der pinkfarbene Stoff macht es einem sehr einfach, da er zu wirklich fast allem passt. Durch seine sommerliche Frische, die aber nie zu aggressiv wirkt, kann er sowohl zum Fisch als auch zu Gemüse prima brillieren. Seine Frucht hingegen, dieses saftig beerige Vergnügen, ist ein toller Begleiter zu Hühnchen und dunklem Fleisch. Und die aromatische Süße von roten Früchten ist ein toller Gegenpol zu den rustikalen und feurigen Noten wie Holzkohle- und Raucharomen.

Selbst leicht angebrannte Fleischstücke mit dunkeln Rösttönen, von amerikanischen

Grillmeistern bewusst als „charred meat“ als Stilmittel eingesetzt, können von der Liaison mit Rosé profitieren. Was allerdings auch extrem gut funktioniert, sind Weißweine mit einer leichten Restsüße. Und ich spüre förmlich das Erstarren einiger Leser.

Hat er gerade einen süßen Wein empfohlen? Ja, hat er!

Wir sind in Deutschland so darauf konditioniert, alle Weine mit einem höheren Zuckerwert direkt zu verteufeln und als mindere Qualität anzusehen. Oder in den Dessertbereich zu stecken. Das liegt daran, dass eine Zeitlang tatsächlich viel Schindluder mit restsüßem Vino getrieben wurde.

Aber das ist längst vorbei und heute bekommt man unglaublich gute Qualitäten. Ich rede nicht von Eiswein oder Trockenbeerenauslese als Grillbegleiter, sondern lediglich von leicht süßeren Kabinetten oder mal einer Spätlese. Wenn wir uns den Grill-Champions der USA nochmal widmen, dann werden wir sehr schnell bei BBQ-Saucen aller Art landen. Viele davon gehen ebenso in die süßliche Richtung, benutzen dabei die Säure von Tomaten als balancierenden Ausgleich. Ein wenig Whiskey bildet oft eine dritte Komponente. Zusammengefasst ist das eigentlich genau die Philosophie vom Mosel-Riesling. Frische und Süße gepaart mit

Schiefermineralität. Einfach mal ausprobieren. Wir haben ja momentan genug Zeit, um den Grill anzuschmeißen und Kombinationen aus Fleisch und Wein zu probieren.



Nils Lackner ist Sommelier und Wein-Dozent und steht für Proben und Events bereit: nl@nilslackner.com, Tel. 0152-28759836