Graffiti sind kein Kavaliersdelikt

Gemeinde Sylt setzt 1000 Euro Belohnung für Hinweise auf die Graffiti-Sprayer aus

Westerland | Beschmierte Wände, Schilder und Verteilerkästen: Mit Kunst, da war sich der Hauptausschuss der Gemeinde Sylt einig, haben illegale Graffitis rein gar nichts zu tun. Beschäftigt hatte die Politiker das Thema auf ihrer jüngsten Sitzung am Dienstag, weil es zuletzt wieder verstärkt zu Fällen von Schmierereien und Vandalismus in der Gemeinde Sylt kam.

Jüngst traf es gar, noch vor ihrer offiziellen Einweihung, die neue Gedenktafel für die Opfer der Sylter Wehrmachtsjustiz im Dritten Reich: Ein „Tag“ war auf den Gedenkstein gesprüht worden (wir berichteten). Graffitisprayer signieren mit diesen Markierungen ihre Bilder, verteilen sie aber oft auch einzeln an Hauswänden oder Gegenständen.

Die Gemeinde Sylt setze alle Hebel in Bewegung, um die Verursacher dingfest zu machen: „Jedes Graffiti, das im öffentlichen Raum festgestellt wird, wird von uns zur Anzeige gebracht“, versprach Bürgermeister Nikolas Häckel den Ausschussmitgliedern.

Mit Erfolg: „Es gibt zwei Tatverdächtige, denen eine erhebliche Anzahl von Taten zugeschrieben werden können“, berichtete Dieter Johannsen. Mehr Informationen zu den Hintergründen der mutmaßlichen Täter konnte der Polizeichef aufgrund des laufenden Verfahrens aber nicht preisgeben.

Die Suche nach dem Schmierfinken am Gedenkstein nahe des Westerländer Campingplatzes geht indes weiter: Für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, lobte die Gemeinde Sylt nun nach Mehrheitsbeschluss des Hauptausschusses eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro aus. Hinweise können bei der Polizeidienststelle Westerland eingereicht werden.

Diese Prämie zeigt: Wenn öffentliches Eigentum besprüht wird, handelt es sich dabei keineswegs um ein Kavaliersdelikt. Für die Sachbeschädigung durch Graffitis drohen neben einer empfindlichen Geldstrafe bis zu zwei Jahre Haft, für das Besprühen von Straßenschildern oder – wie in diesem Fall – Gedenksteinen gar bis zu drei Jahre.

Bleibt die Frage, wie die Gemeinde mit den bestehenden Schmierereien umgehen will. Eine der zuverlässigsten Maßnahmen gegen die ausufernde Verschandelung öffentlichen Eigentums sei das konsequente Entfernen von Graffitis, bestätigte Marcus Kopplin vom Kommunalen Liegenschafts-Management der Gemeinde Sylt (KLM): „Wir verfahren bei Graffitis an unseren Objekten immer nach dem Prinzip: So schnell entfernen wie möglich. Das bedeutet zwar einen gewissen Aufwand, vermeidet aber Nachahmer.“

Dies werde auch in der Gemeinde Sylt so gehandhabt, versicherte Nikolas Häckel: „Der Bauhof ist immer unterwegs, entfernt die Graffitis oder tauscht beschmierte Schilder aus, wo nötig.“ Bei der Fülle an Vergehen in jüngster Zeit brauche es aber eine Weile, alle Schandflecke zu entfernen: „Unterschiedliche Oberflächen benötigen verschiedene Reinigungsmethoden“, erklärte Häckel, „wir können nicht einfach überall mal mit der Sprühflasche oder dem Sandstrahler drüber gehen.“

Die Entfernung ihrer „Kunstwerke“ kann die Sprayer übrigens neben der Geldstrafe zusätzlich teuer zu stehen kommen: „Werden Täter ermittelt, werden wir ihnen die Kosten in Rechnung stellen“, kündigte Verwaltungs-Mitarbeiterin Monika Kuhn an. sc