Gottesdienste am Wochenende auf Sylt

List Der Gottesdienst in der St. Jürgen Kirche im Inselnorden wird am Sonntag, 17. Juli, um 10 Uhr von Pastorin Petra Hansen. gestaltet.

Norddörfer Kirche: Am Sonntag findet der Gottesdienst um 10 Uhr mit Pastor Chinnow statt. Um 11.30 Uhr wird die Kinderkirche draußen vor der Friesenkapelle gefeiert

Neuapostolische Kirche

Der Gottesdienst in der Neuapostolischen Kirche in Westerland findet am Sonntag, um 10 Uhr statt. Eine Teilnahme ist nach Voranmeldung möglich. Aus Platz- und Logistikgründen bittet die Gemeinde die sonst herzlich willkommenen Urlauber die Online-Gottesdienste unter www.nak-nordost.de wahrzunehmen.

Morsum: Der Gottesdienst in der St.Martin Kirche findet am Sonntag, 19. Juli, um 10 Uhr mit Pastorin Christiane Eilrich statt. Wegen der eingeschränkten Teilnehmerzahl bittet das Kirchenbüro um Anmeldung unter 04651/890225.

Katholische Kirche: In der St. Christophorus Kirche in Westerland gibt es seit rund einer Woche sonntags zwei heilige Messen.

Die erste Messe findet zur gewohnten Zeit um 10.30 Uhr statt (mit Anmeldung). Die zweite Messe findet um 12 Uhr und ohne Anmeldung statt. Auch für die Vorabendmesse am Sonnabend, 4. Juli. um 18 Uhr ist eine Anmeldung erforderlich unter 04651 22683 oder buero.sylt@katholisch-nordfriesland.de.

Keitum: In der St. Severin Kirche in Keitum findet am Sonnabend, 18 Juli, um 18 Uhr das Abendgebet mit Orgelmusik statt. Am Sonntag beginnt der Gottesdienst mit Pastor Ingo Pohl um 10 Uhr. Anmeldung unter 04651-31713.

Dänische Gemeinde

Der Gottesdienst der dänischen Gemeinde findet am Sonntag, um 10.30 Uhr in St. Niels in Westerland statt. Gehalten wird er auf Deutsch und Dänisch von Pastor Jon Hardon Hansen.

Westerland: Am Sonntag, 5. Juli, findet der Gottesdienst mit Pastor Ulrich um 10 Uhr in der St. Nicolai Kirche statt.

Hörnum/ Rantum:

In der St. Peter-Kirche in Rantum findet der Gottesdienst am Sonntag, 5. Juli, um 11 Uhr mit Pastorin Gruenagel statt.