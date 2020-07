Gottesdienste am Wochenende auf Sylt

List Der Gottesdienst in der St. Jürgen Kirche im Inselnorden wird am Sonntag, 5. Juli, um 10 Uhr von Probst i.R. Knut Kammholz gestaltet.

Norddörfer Kirche: Am Sonntag findet der Gottesdienst um 10 Uhr mit Pastor Chinnow statt. Um 11.30 Uhr wird die Kinderkirche in der Friesenkapelle gefeiert

Neuapostolische Kirche

Der Gottesdienst in der Neuapostolischen Kirche in Westerland findet am Sonntag, um 10 Uhr mit Thomas Nissen statt. Eine Teilnahme ist nach Voranmeldung möglich. Aus Platz- und Logistikgründen bittet die Gemeinde die sonst herzlich willkommenen Urlauber die Online-Gottesdienste unter www.nak-nordost.de wahrzunehmen.

Morsum: Der Gottesdienst in der St.Martin Kirche findet am Sonntag, 5. Juli, um 10 Uhr mit Pastorin Christiane Eilrich statt.

Katholische Kirche:

In der St. Christophorus Kirche in Westerland gibt es seit rund einer Woche sonntags zwei heilige Messen.

Die erste Messe findet zur gewohnten Zeit um 10.30 Uhr statt. Die zweite Messe findet um 12 Uhr statt.Eine vorherige Anmeldepflicht besteht für Sonntag um 10.30 Uhr (für die Messe am Sonntag um 12 Uhr ist keine Anmeldung erforderlich) sowie für die Vorabendmesse am Sonnabend, 4. Juli. um 18 Uhr. Anmeldung unter 04651 22683 oder buero.sylt@katholisch-nordfriesland.de.

Keitum: In der St. Severin Kirche in keitum findet am Sonnabend, 4. Juli, um 18 Uhr das Abendgebet mit Orgelmusik und Pastorin Susanne Zingel statt. Am Sonntag beginnt der Gottesdienst mit Susanne Zingel um 10 Uhr. Eine persönliche Anmeldung unter 04651-31713 ist erwünscht.

Dänische Gemeinde

Der Gottesdienst der dänischen Gemeinde findet am Sonntag, 5. Juli, um 10.30 Uhr in St. Niels in Westerland statt. Gehalten wird er auf Deutsch und Dänisch von Pastor Jon Hardon Hansen.

Westerland: Am Sonntag, 5. Juli, findet der Gottesdienst mit Pastorin Gruenagel um 10 Uhr auf der Wiese vor der St. Nicolai Kirche statt. Draußen lässt sich der Abstand einfach besser aushalten, es gibt Sonnen-und Schattenplätze und das Beste: es darf gesungen werden. Um 19 Uhr Uhr gibt es in St. .Nicolai „Märchen und Musik“. Die Sylter Märchenerzählerin Linde Knoch und Christian Bechmann (Klavier) laden zu einer Märchenstunde in die Stadtkirche ein.

Hörnum/ Rantum:

In der St. Peter-Kirche in Rantum findet der Gottesdienst am Sonntag, 5. Juli, um 11 Uhr mit Prädikantin Stavenhagen statt.