Sylter Kirchen : Gottesdienst-Termine am Wochenende

Eine Übersicht der Sylter Kirchengemeinden, die zum Gottesdienst einladen.

30. Oktober 2020, 14:09 Uhr

Sylt | Trotz der aktuellen Coronavorgaben ist der Besuch von Gottesdiensten weiterhin erlaubt. Eingehalten werden müssen die bekannten Corona-Schutzmaßnahmen.

Kirchengemeinde List

Am Sonntag findet um 10 Uhr in der St. Jürgen Kirche der Gottesdienst mit Pastorin Annette Gruenagel statt.

Norddörfer Gemeinde

Sonnabend findet um 10 Uhr eine Orgelvesper zum Reformationstag in der Friesenkapelle statt. Die Andacht hält Pastor Hartung, die Orgel spielt Jürgen Borstelmann.

Sonntag findet um 10 Uhr der Gottesdienst mit Pastor Chinnow statt, um 11.30 Uhr die Kinderkirche.

Kirchengemeinde Westerland

Am Sonntag findet um 10 Uhr der Gottesdienst in der St. Nicolai-Kirche mit Pastor Ulrich statt. Die Verleihung des Ansgarkreuzes an Florian bechmann entfällt.

Kirchengemeinde Morsum

Am Sonnabend findet um 20.15 Uhr eine Orgelvesper in der St. Martin Kirche statt.

Am Sonntag findet um 10 Uhr der Gottesdienst mit Pastorin Eilrich statt.

Kirchengemeinde Keitum

Am Sonntag findet um 10 Uhr der Gottesdienst mit Pastor Pohl in St. Severin statt.