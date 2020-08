Gottesdienst am Wochenende auf Sylt

Am Sonnabend und Sonntag werden in den Kirchen der Insel zahlreiche Gottesdienste gefeiert – teilweise auch unter freiem Himmel

Insel Sylt | In Westerland findet am Sonntag um 10 Uhr ein Gottesdienst mit Pastorin Anja Lochner und Kirchenmusiker Christian Bechmann auf der Wiese vor der Kirche statt – „es darf gesungen werden“, heißt es von der Gemeinde. Das Thema ist dann: „Wahre und falsche Propheten- wem soll ich glauben?“ Anschließend wird um 11.30 Uhr die Kirche für Kleine und Große, ebenfalls vor St. Nicolai, gefeiert.

In der Neuapostolischen Kirche in Westerland wird am Sonntag um 10 Uhr Gottesdienst gefeiert. Der Einlass ist nach vorheriger Anmeldung ab 9.30 Uhr möglich. Aus Platz- und Logistikgründen bittet die Kirchengemeinde Urlauber den Online-Gottesdienste auf YouTube wahrzunehmen.



In der Friesenkapelle am Dorfteich in Wenningstedt findet am Sonntag um 10 Uhr der Gottesdienst mit Pastor Chinnow statt. Um 11.30 Uhr wird Kinderkirche gefeiert. Bei gutem Wetter finden beide Gottesdienste unter freiem Himmel statt.In List wird am Sonntag Gottesdienst mit Pastorin Petra Hansen in der Kirche St. Jürgen gefeiert. Los geht es um 10 Uhr.Der Gottesdienst in St. Martin zu Morsum findet am Sonntag um 10 Uhr mit Pastorin Dr. Christiane Eilrich statt.Die Dänische Kirche feiert am Sonntag um 10.30 Uhr Gottesdienst in St. Niels in Westerland. Pastor Hansen wird dann die Predigt halten.In der Keitumer St. Severin-Kirche findet am Sonntag um 10 Uhr der Gottesdienst mit Pastor Ingo Pohl statt. Da nur eine begrenzte Besucherzahl möglich ist, wird um eine vorherige telefonische Anmeldung gebeten.Um 9.30 Uhr beginnt am Sonntag der Gottesdienst für die Kirchengemeinde Rantum/Hörnum mit Prädikantin Stavenhagen in der St.-Thomas-Kirche.In der katholischen Kirche in Westerland wird die Heiligen Messe am Sonntag um 10.30 Uhr und um 12 Uhr in der St. Christophorus-Kirche gefeiert.

