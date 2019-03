St. Severin in Keitum : Gottesdienst am Aschermittwoch

Damit wird in der Westkirche die vierzigtägige Fastenzeit eingeläutet.

von sr

04. März 2019, 10:56 Uhr

Kommenden Mittwoch, am 6. März, feiert die St. Severin-Gemeinde mit Pastor Ingo Pohl den Aschermittwoch mit einem Gottesdienst in der St. Severin Kirche. Beginn ist um 17 Uhr.

Michael Magulski

Der Aschermittwoch läutet in der Westkirche die vierzigtägige Fastenzeit ein, die an die Zeit erinnert, die Jesus fastend und betend in der Wüste verbrachte. Die Bezeichnung kommt von dem Brauch, in der Heiligen Messe dieses Tages die Asche vom Verbrennen der Palmzweige des Vorjahres zu segnen und die Gläubigen mit einem Kreuz aus dieser Asche zu bezeichnen. Der Empfang des Aschenkreuzes gehört zu den heilswirksamen Zeichen, den Sakramentalien.